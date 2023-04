Trovato morto in casa dopo giorni

È riconducibile a cause naturali la morte di Serse Della Porta, l’uomo di 63 anni trovato cadavere all’interno di un’abitazione nella zona Ponente di Cesenatico, in via Cremona. I vicini con cui scambiava il saluto non lo vedevano da qualche giorno, così sabato hanno chiamato i carabinieri. Una pattuglia è entrata nell’appartamento e ha fatto la macabra scoperta del 63enne privo di vita, stroncato da un infarto mentre si trovava nella vasca da bagno. Da un primo esame, non essendoci segni esterni o ferite causate da altre persone, dagli elementi raccolti dal medico legale è confermato il decesso per cause naturali.