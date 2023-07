Trovato senza vita nel fiume a Mercato Saraceno

Si era allontanato dalla sua abitazione di Gambettola lunedì pomeriggio e i suoi familiari avevano dato l’allarme in serata non vedendolo rientrare a casa. L’uomo, 64enne, è stato ritrovato senza vita nel fiume Savio nella frazione di Monte Castello a Mercato Saraceno ieri mattina. Vicino allo specchio d’acqua i carabinieri avevano rintracciato la sua auto, e di lì a pochi metri è stato ritrovato il corpo senza vita del 64enne. L’uomo soffriva da tempo di depressione e secondo gli inquirenti nella notte tra lunedì e martedì avrebbe compiuto un gesto estremo e si sarebbe tolto la vita senza lasciare nessun messaggio scritto alla famiglia. È comunque escluso che la morte sia riconducibile a un incidente. Le ricerche del 70enne sono andate avanti tutta la notte senza sosta. Dai primi minuti in cui è scattato l’allarme da parte della famigliaè intervenuto il personale del soccorso alpino, i carabinieri, il personale della protezione civile per effettuare perlustrazioni e ricerche in tutta la zona. Ieri mattina per recuperare il corpo del 64enne nello specchio d’acqua è intervenuto il corpo dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena.

Ieri pomeriggio invece, sempre a Mercato Saraceno, un automobilista ha avuto un malore, mentre era alla guida della sua macchina assieme alla moglie. Fortunatamente il conducente è riuscito a fermarsi in tempo nell’aria di servizio, prima di avere un mancamento. La moglie ha chiamato subito i soccorsi, che sono intervenuti prontamente con l’elisoccorso nell’area di sosta. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Morgagni di Forlì. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.