I trucchi hi-tech degli studenti: “Copiano i compiti a casa dall’intelligenza artificiale”

Cesena, 3 novembre 2025 - Premesso che si tratta solo di un aspetto della gigantesca questione posta dall’utilizzo scolastico dell’intelligenza artificiale, alle superiori cesenati i docenti si pongono una domanda fino a ieri blasfema: ha ancora senso assegnare a casa ’certi’ compiti? Dove certi sta per quelli servizievolmente svolgibili da ChatGpt al posto degli studenti.
Dirigente del liceo scientifico Lorenza Prati, ingegnere civile, ex docente di Topografia a Geometri: l’intelligenza artificiale può costituire un’emergenza per le scuole?
"Il termine emergenza richiama una situazione di forte crisi o difficoltà. Meglio parlare di sfida, da cui non si può prescindere".
Come la state affrontando?
"Al Righi già dallo scorso anno i nostri docenti frequentano corsi per comprendere rischi e opportunità dell’uso dell’Ia”.
Un problema è l’utilizzo non responsabile da parte degli studenti. Si può presumere sistematico nei compiti a casa?
"Gli studenti già utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per i compiti a casa, molto spesso in modo superficiale e senza valutare la correttezza delle risposte ricevute”.
Perché non sono attrezzati?
"Evidente: in gran parte non hanno gli strumenti per farlo”.
Come intervenire allora a sostegno degli studenti?
"Aiutandoli ed educandoli ad un uso critico e responsabile della intelligenza artificiale”.
L’uso critico presuppone una conoscenza delle materie per cui si chiede aiuto all’Ia?
"È così: conoscenza e capacità critica che si ottengono solo con lo studio e l’esercizio”.
Che fare dunque per uscire da questo circolo vizioso?
"Lavorare di più in classe facendo sperimentare l’Ia e analizzando, docenti e studenti insieme, le soluzioni proposte per acquisire responsabilità e consapevolezza”.
Altre lezioni al pomeriggio?
"Nelle ore al mattino”.
Il percorso è praticabile?
"Complesso ma doveroso, ma comporta la necessità di sperimentare nuove modalità didattiche e la disponibilità dei docenti a rinnovarsi”.
Nelle classi del Righi sono in corso interventi sulla Ia?
"Alcuni docenti stanno sperimentando attività specifiche con gli allievi”.
È in atto una regia di istituto?
"Abbiamo istituito un gruppo di lavoro per elaborare esempi di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella didattica e fornire ai docenti suggerimenti e idee”.
Ma gli studenti percepiscono le insidie della Ia?
"Vanno educati a comprendere che per usare l’Ia occorre essere preparati, altrimenti si rischiano scivoloni”.
Non facile interpellarla bene.
"È uno strumento raffinato, ma impara dal già noto e molto dipende dalle domande poste”.
Che cosa direbbe a uno studente che usa l’intelligenza artificiale per fini scolastici?
"Di stare molto attento: con l’Ia è richiesto un di più e non un di meno di impegno e di lavoro”.