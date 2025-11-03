I trucchi hi-tech degli studenti: “Copiano i compiti a casa dall’intelligenza artificiale”

Cesena, 3 novembre 2025 - Premesso che si tratta solo di un aspetto della gigantesca questione posta dall’utilizzo scolastico dell’intelligenza artificiale, alle superiori cesenati i docenti si pongono una domanda fino a ieri blasfema: ha ancora senso assegnare a casa ’certi’ compiti? Dove certi sta per quelli servizievolmente svolgibili da ChatGpt al posto degli studenti.

Dirigente del liceo scientifico Lorenza Prati, ingegnere civile, ex docente di Topografia a Geometri: l’intelligenza artificiale può costituire un’emergenza per le scuole?

"Il termine emergenza richiama una situazione di forte crisi o difficoltà. Meglio parlare di sfida, da cui non si può prescindere".

Come la state affrontando?

"Al Righi già dallo scorso anno i nostri docenti frequentano corsi per comprendere rischi e opportunità dell’uso dell’Ia”.

Un problema è l’utilizzo non responsabile da parte degli studenti. Si può presumere sistematico nei compiti a casa?

"Gli studenti già utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per i compiti a casa, molto spesso in modo superficiale e senza valutare la correttezza delle risposte ricevute”.

Perché non sono attrezzati?

"Evidente: in gran parte non hanno gli strumenti per farlo”.

Come intervenire allora a sostegno degli studenti?

"Aiutandoli ed educandoli ad un uso critico e responsabile della intelligenza artificiale”.

L’uso critico presuppone una conoscenza delle materie per cui si chiede aiuto all’Ia?

"È così: conoscenza e capacità critica che si ottengono solo con lo studio e l’esercizio”.

Che fare dunque per uscire da questo circolo vizioso?

"Lavorare di più in classe facendo sperimentare l’Ia e analizzando, docenti e studenti insieme, le soluzioni proposte per acquisire responsabilità e consapevolezza”.

Altre lezioni al pomeriggio?

"Nelle ore al mattino”.

Il percorso è praticabile?

"Complesso ma doveroso, ma comporta la necessità di sperimentare nuove modalità didattiche e la disponibilità dei docenti a rinnovarsi”.

Nelle classi del Righi sono in corso interventi sulla Ia?

"Alcuni docenti stanno sperimentando attività specifiche con gli allievi”.

È in atto una regia di istituto?

"Abbiamo istituito un gruppo di lavoro per elaborare esempi di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella didattica e fornire ai docenti suggerimenti e idee”.

Ma gli studenti percepiscono le insidie della Ia?

"Vanno educati a comprendere che per usare l’Ia occorre essere preparati, altrimenti si rischiano scivoloni”.

Non facile interpellarla bene.

"È uno strumento raffinato, ma impara dal già noto e molto dipende dalle domande poste”.

Che cosa direbbe a uno studente che usa l’intelligenza artificiale per fini scolastici?

"Di stare molto attento: con l’Ia è richiesto un di più e non un di meno di impegno e di lavoro”.