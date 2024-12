Truffa agli anziani a Cesenatico: denunciato giovane di 22 anni

Un giovane napoletano di 22 anni è stato denunciato per truffa dai carabinieri. Secondo l’accusa fa parte dell’organizzazione criminale che ha messo a segno diversi colpi, raggirando persone anziane e indifese.

Ad incastrarlo sono stati i carabinieri della Stazione di Cesenatico, attraverso una meticolosa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Forlì-Cesena, che ha consentito di identificarlo e di portarlo davanti al giudice per rispondere del reato di truffa aggravata.

Il caso riguarda la truffa ai danni di una pensionata di 74 anni residente a Cesenatico, raggirata con la tecnica del finto incidente che avrebbe coinvolto il figlio. La donna è stata contattata telefonicamente da un falso avvocato, il quale le aveva riferito che il figlio aveva causato un grave incidente e, per evitargli guai con la legge, era necessario pagare una ingente somma.

La vittima, agitata e preoccupata per la sorte del figlio, è caduta nel tranello e poco dopo ha consegnato circa 400 euro e diversi monili in oro, tra cui persino la fede nuziale, ad un uomo che si presentava quale socio dello studio legale del finto avvocato.

L’anziana, nelle ore successive, si è resa conto di essere stata vittima di una truffa e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Cesenatico. I militari della locale Stazione, sulla base delle informazioni fornite dalla stessa 74enne e degli elementi raccolti tra i vari reparti dell’Arma, sono riusciti a risalire all’identità dei truffatori.

Gli stessi truffatori avevano colpito anche a San Mauro Pascoli, dove erano stati individuati dai colleghi di quella Stazione, che avevano denunciato due dei truffatori, poi fermati a Pesaro e trovati in possesso di numerosa refurtiva.

Sviluppando il collegamento tra i due episodi, i carabinieri di Cesenatico hanno individuato e denunciato per truffa aggravata il terzo complice, appunto il 22enne, riconosciuto dalla vittima come colui che si era presentato a casa sua a ritirare i soldi e i gioielli.

La donna ha inoltre riconosciuto, tra la refurtiva recuperata, i gioielli che le erano stati portati via, compresa la fede, riconoscibile dalla data del matrimonio incisa all’interno. I due presunti complici sono stati pertanto denunciati per ricettazione.

L’importante risultato investigativo è il frutto delle attività di contrasto messe in atto dai carabinieri, per combattere l’odioso fenomeno delle truffe agli anziani. L’appello che fanno i militari, anche durante i numerosi incontri pubblici fatti sul nostro territorio, è quello di non consegnare mai denaro e oggetti preziosi a degli sconosciuti, perché si tratta di delinquenti.