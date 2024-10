Truffa della finta polizza online, denunciato un uomo di 31 anni

E’ tornata in auge la truffa della finta polizza online. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Longiano hanno denunciato un uomo di 31 anni, ritenuto il presunto responsabile del reato di truffa aggravata. L’indagine, ha preso il via da una denuncia presentata da un 50enne, residente a Cervia, il quale ha raccontato che, dovendo rinnovare la polizza assicurativa per il proprio autocarro, si è collegato ad un sito web per cercare un’offerta vantaggiosa. E’ entrato così in contatto con un sedicente agente assicurativo, con cui ha contrattato telefonicamente la polizza, al quale ha poi effettuato il pagamento di circa 700 euro, su un conto corrente da lui indicato. Poichè con il passare del tempo, la documentazione relativa al contratto assicurativo non è arrivata, l’uomo ha tentato di ricontattare inutilmente l’agente, scoprendo così di essere stato raggirato. Le accurate indagini dei carabinieri di Longiano, attraverso l’esame degli estratti conto bancari e il tracciamento del flusso di denaro versato per il contratto fasullo, hanno permesso di identificare il presunto autore del raggiro, un 31enne pregiudicato, residente nella provincia di Latina, che è stato pertanto denunciato all’autorità giudiziaria.

e. p.