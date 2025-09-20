Truffa delle mascherine: iniziato il processo col rito abbreviato

E’ iniziato ieri in tribunale a Forlì, davanti al giudice dell’udienza preliminare Ilaria Rosati il processo con rito abbreviato (in caso di condanna garantisce lo sconto di pena di un terzo) per la vendita all’Ausl Romagna di mascherine non idonee ai tempi del Covid da parte della società Codice dell’ex parlamentare della Lega Gianluca Pini. Ieri è stato ascoltato un testimone indicato dall’avvocato Carlo Benini che difende l’imputato Sergio Covato, 64 anni, di Ravenna. L’udienza è iniziata più di un anno fa, ma non arriverà alla conclusione prima del mese di novembre.

Il 30 settembre prossimo ci sarà la requisitoria del pubblico ministero Laura Brunelli e l’intervento dell’avvocato Simone Pietro Di Giacomo per l’Agenzia delle dogane che si è costituita parte civile nei confronti di Marcello Minenna (nella foto), 53 anni, ex direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attualmente assessore all’Economia e Finanze della Regione Calabria.Il 7 ottobre ci saranno le arringhe dei difensori dello stesso Minenna Gianluca Tognozzi e Roberto D’Atri di Roma.Nell’udienza successiva, il 14 ottobre, ci saranno le arringhe dei difensori di Gianluca Prati, 52 anni, all’epoca dei fatti responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna che ha sede a Pievesestina di Cesena, gli avvocati Giovanni Maio e Alessandro Monteleone di Cesena, e di Sergio Covato, l’avvocato Carlo Benini di Ravenna.