I tentacoli di ‘scam city’: invia i risparmi di famiglia per salvare i finti schiavi

Cesena, 26 novembre 2024 – “Ciao, mi dispiace disturbarti. Posso avere un po’ del tuo tempo?” Comincia con questo messaggio l’ultima truffa su whatsapp che, secondo quanto riferito da Adoc, associazione di promozione sociale di Forlì-Cesena, è arrivata anche a Cesena. A essere presa nel vortice dei truffatori una donna di Cesena che ha svuotato il conto in banca di famiglia di 100mila euro e in più ha chiesto un finanziamento di 20.000 euro che sta restituendo alla banca a rate. Lo scopo dei truffatori è di ottenere prima la fiducia e poi i soldi della persona contattata. I messaggi arriverebbero da città del sudest asiatico e da alcune zone della Cina, dove nell’ultimo decennio sono state create intere città fondate sul crimine e sulla truffa.

Si chiamano ‘scam city’ e i loro tentacoli arrivano fino all’Italia, di solito su whatsapp con il prefisso dell’India (+91). Il metodo è simile a quello di un call center: i truffatori accalappiano la vittima attraverso chat, whatsapp e telefonate con cui gettano un’esca, o di tipo sentimentale o che punta a creare un legame umano. La donna di Cesena, contattata tramite messaggio su whatsapp, ha svuotato il conto di famiglia, per poco meno di 100mila euro, e sta pagando le rate di un finanziamento di 20mila euro perché i truffatori l’avevano convinta che i soldi servivano perché erano stati ridotti in schiavitù e per essere liberati avevano bisogno di denaro. La donna ha girato tutti i suoi risparmi in un conto ‘fantasma’. Il marito se ne è accorto quando a casa, per posta, è arrivato un blocco di bollettini di ratei di una finanziaria da pagare, e, dopo tante insistenze e pressioni, è riuscito a farsi raccontare dalla moglie come erano andati i fatti. La donna, nonostante il marito le spiegasse che si trattava di una truffa, era ancora convinta di aver fatto del bene per questi poveri esseri umani ridotti in schiavitù e ha dovuto chiedere l’aiuto di un centro di psicoterapia.

In un’altra famiglia delle colline cesenati, le figlie di un uomo facoltoso, si sono accorte che stavano sparendo dei soldi dal conto in banca del padre. La trafila era sempre la stessa ma qui la promessa era quella dei lauti guadagni e per convincere il padre a smettere di versare i soldi, le figlie hanno dovuto insistere moltissimo.

Le ‘scam city’ sono città o quartieri dediti alla criminalità, in cui alle attività più tradizionali come la prostituzione e il gioco d’azzardo si sono recentemente aggiunte le truffe online. Lo scopo dei truffatori è quello di conquistare la fiducia della vittima e di spingerla, in diversi modi, a versare denaro su un conto creato ad hoc. Quando la vittima fa un versamento il conto sparisce e con lui anche il denaro e il truffatore.