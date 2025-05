Truffe agli anziani, venerdì a Villalta incontro coi carabinieri

Proseguono gli incontri organizzati con il contributo dei carabinieri per informare i cittadini e aiutarli a proteggersi dai malfattori. Sempre di più i delinquenti che approfittano degli anziani e delle persone ingenue, per truffarle in maniera spietata, cercando di derubarle di denaro e gioielli. Venerdì i volontari del comitato "Il Mulino", il consiglio direttivo del Comitato di zona di Borella-Villalta e l’associazione "Chi burdel" hanno organizzato una riunione nella scuola Ricci-Ortali di Villalta con i militari della Compagnia di Cesenatico.