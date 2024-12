Anziani truffati a Cesenatico, i carabinieri restituiscono soldi e oggetti

Cesenatico, 21 dicembre 2024 – I carabinieri di Cesenatico e San Mauro Pascoli (Forlì Cesena) hanno restituito l’intera refurtiva (fra cui alcuni monili d’oro) a due anziane truffate nei giorni scorsi e hanno denunciato un uomo e una donna provenienti dal sud Italia.

La prima vittima, una donna 83enne di San Mauro Pascoli, era stata contattata telefonicamente a inizio dicembre da un falso maresciallo dei carabinieri che le aveva chiesto dei soldi per rilasciare il figlio arrestato. Il finto militare aveva detto di consegnare tutto a una donna (sua complice). Accortasi solo dopo qualche ora di essere stata vittima di un raggiro, l’anziana ha richiesto l’intervento dei carabinieri di San Mauro Pascoli, ai quali ha raccontato l’accaduto dando le generalità della donna che era venuta in macchina a prendere i soldi.

La seconda vittima di 74enne era stata contattata telefonicamente dai complici con lo stesso stratagemma e gli aveva consegnato 400 euro e alcuni oggetti in oro. Stavolta però, al posto del maresciallo, si era presentato un presunto avvocato che voleva essere pagato per occuparsi del figlio di lei, ferito in un grave incidente stradale.

Proprio sviluppando il collegamento tra i due episodi, i carabinieri di Cesenatico hanno individuato a Pesaro e denunciato per truffa aggravata i complici. L’importante risultato investigativo, frutto della collaborazione e dello scambio informativo tra i reparti dell’Arma, si colloca nel solco delle numerose attività di contrasto messe in atto dai carabinieri per combattere il triste fenomeno delle truffe agli anziani.

Accanto all’attività di polizia i carabinieri organizzano anche iniziative d’informazione e prevenzione per sensibilizzare i cittadini, soprattutto le fasce più anziane, sul problema delle truffe, attraverso incontri e conferenze. Anche nell’ambito della provincia sono state numerose le iniziative già intraprese e altre sono in fase di programmazione per fornire consigli e nozioni utili a non incorrere in tali eventi ed informare immediatamente le Forze di Polizia.