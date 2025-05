Truffe telefoniche, nuove segnalazioni. Contattate i carabinieri

Occhio alle telefonate sospette. Nel territorio sono segnalati episodi di truffe telefoniche finalizzate ad estorcere denaro o gioielli. I malviventi sono persone che telefonano a casa o al cellulare delle vittime e fingono che un familiare sia stato protagonista di un incidente e quindi chiedono somme di denaro ai parenti allo scopo di risarcire la vittima dell’incidente. Chiedono soldi in contanti oppure gioielli o monili preziosi, comunicando che entro breve un incaricato sarebbe passato a ritirare la somma. É importante sapere che i carabinieri e in generale le forze dell’ordine, non chiedono mai denaro ai cittadini. In caso di telefonate sospette telefonate al 112.