’Truffle Weekend’, al via la tre giorni del tartufo

Gran profumo di tartufo per la tre giorni, da venerdì 24 a domenica 26 marzo, della ’Truffle Weekend’ (fine settimana del tartufo), che avrà luogo a Bagno di Romagna, promossa da TruffleWeek e Consorzio natura e natura di San Piero, in collaborazione con Accademia italiana del tartufo. L’iniziativa, in onore del ’re’ della tavola, prenderà il via venerdì alle 18,30, nelle sale del ristorante Paolo Teverini (all’interno dell’Hotel Tosco-Romagnolo) a Bagno, dove vi è, da alcuni anni, la sede regionale dell’Accademia italiana del tartufo. In esordio del programma il simposio su ’Eccellenza e Ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo’. Un incontro per un ’Confronto, Progettualità, Economia e Sviluppo di un prodotto’, cui parteciperanno esponenti di Ais, Fic, Amira, Associazione italiana tartufo, I Borghi più belli d’Italia, Confcommercio cesenate, Consorzio Natura e Natura".

Sabato pomeriggio, presso il predetto ristorante Paolo Teverini, il programma prevede, alle 16, conferenza stampa e sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Accademia italiana del Tartufo e I Borghi più belli d’Italia. Interverranno Giuseppe Crociani presidente Consorzio Natura e Natura, Fiorello Pirini presidente Associazione "I Borghi più belli d’Italia", Stefano Sandrucci presidente Accademia italiana del tartufo. Seguirà poi alle 17, il momento della degustazione di vini della Cantina Braschi di Mercato. Domenica 26 il programma si svilupperà con l’iniziativa "In Italia e in Europa...Il Tartufo è a capotavola!", con interpretazioni personali di un prodotto unico".

Gilberto Mosconi