Tubature obsolete e inaffidabili. Iniziano i lavori per sostituirle

Dopo molte rotture nelle rete idrica di via Raffaello Sanzio, a Savignano sul Rubicone, sono finalmente iniziati a cura di Hera i lavori di sostituzione delle tubazioni vecchie e obsolete, lunghe circa 200-300 metri con i vari allacci alle abitazioni private. Un intervento indispensabile e ormai urgentissimo anche per l’acqua andata dispersa ogni volta prima che arrivasse la ditta per riparare la rottura. Ma, passati pochi giorni, altra rottura e attesa dell’arrivo della ditta. Il problema delle rotture della rete acquedottistica sta imperversando da anni in vari comuni dove le tubazioni sono vecchie.

A Savignano sul Rubicone dal 2015 al 2017, furono 21 le rotture del tubo di un tratto dell’acquedotto in via Leonardo Da Vinci, su una lunghezza lineare inferiore a 150 metri. Una situazione che aveva fatto scatenare l’ira e l’indignazione degli abitanti. Poi a San Mauro Pascoli nel 2020 in via La Piccozza quindici sono state le rotture in 200 metri di rete. In via Gramsci, undici rotture in 50 metri di strada.

I residenti non ne possono più di una situazione ormai insostenibile anche per la paura che un tubo malmesso come quello, possa produrre non solo acqua che poi affiora sulla strada con grandi pozzanghere e così si vede e si segnala a Hera, ma c’è il timore pure di infiltrazioni verso le fondamenta della stesse abitazioni con danni a privati. Una situazione che non è assolutamente da sottovalutare.

