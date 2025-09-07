Tubazione rotta, fuga di gas. Intervengono i vigili del fuoco

Paura alle 10 di ieri mattina a Gatteo per una fuga di gas. A lanciare l’allarme un cittadino, probabilmente un agricoltore che stava tagliando dell’erba in campagna e sentiva anche il soffio del gas. Subito sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del fuoco di Savignano e di Cesena, che si sono portati a Gatteo, in via Madre Teresa di Calcutta. A rompersi una tubazione del gas tra media e bassa pressione. Giunti sul posto con due automezzi, i Vigili del fuoco hanno delimitato un’area di sicurezza di circa 100-150 metri, provvedendo alla chiusura della via. Non è stata necessaria nessuna evacuazione di case, in quanto lontane dal punto della rottura. Si sentiva solo puzza in via Madre Teresa di Calcutta e in via dei Cipressi che porta all’ingresso del cimitero di Gatteo, così come in via Erbosa. I Vigili del fuoco per cercare di limitare la puzza hanno provveduto a deviarla con l’acqua nebulizzante. Poi sul posto sono arrivati i tecnici di Hera che hanno provveduto a riparare la rottura e a mettere in sicurezza la zona. Prima è stata aperta una corsia di via Madre Teresa di Calcutta e poi alle 13, tutto è tornato a posto e la strada riaperta. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri di Savignano competenti pure per il territorio di Gatteo.