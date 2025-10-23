Tuffo nei colori d’autunno, torna Fall Foliage

Da domani a domenica, Bagno di Romagna e dintorni sarà immersa in una tre giorni all’insegna del ’Fall Foliage. La Festa degli alberi’, con un calendario di appuntamenti e iniziative intinte in una vastissima variopinta tavolozza naturale offerta dai colori autunnali. Colori da far invidia alla più armonica e piacevole policromia creata dalle foglie degli alberi, colori che in questo periodo avvolgono boschi e foreste d’Alto Savio e del Parco Nazionale della Foreste Casentinesi, regalando allo stupore degli occhi panorami e spettacoli mozzafiato e di magica suggestione.

In questi giorni, e sino a buona parte di novembre, una escursione a piedi, in bici, a cavallo, nei boschi e nelle foreste del crinale tosco-romagnolo, che si sviluppa anche nel territorio di Bagno, va in stretto connubio con la più affascinante e fascinosa delle camminate a contatto con l’ambiente naturale. Un vero toccasana per il miglior recupero e riequilibrio psico-fisico e per mettere in connubio mens sana in corpore sano. Del resto, Il Fall Foliage offerto dai panorami del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è considerato tra i più spettacolari di tutto l’Appennino italiano e non solo.

"Torna finalmente a Bagno di Romagna – dice la direzione di Tre Terme – il Fall Foliage, la meravigliosa festa dei colori dell’autunno, festa che in collaborazione con l’associazione Esploramontagne, la cooperativa Atlantide e la Pro Loco, Tre Terme organizza col patrocinio del Comune e del Parco Nazionale per la rassegna ’Autunno Slow 2025’, promossa dall’ente Parco. Quest’anno il tema è la Festa degli Alberi e tutti gli eventi in programma sono incentrati su di essa".

Per la tre giorni del Fall Foliage 2025 sono numerose le iniziative in calendario (alcune sono da prenotare. Info: ufficio Iat, Palazzo del Capitano, Bagno, 0543/911046). Si comincia venerdì sera, alle 21.15, quando a Palazzo del Capitano avrà luogo la conferenza musicale ’Alberi, suggestioni e musica’. Poi sabato, alle 14.30, prenderà il via l’escursione a piedi lungo il Sentiero degli gnomi nel Parco dell’Armina a Bagno, in collaborazione con Atlantide. Alle 15.30 laboratori creativi nella piazza-salotto Ricasoli, alle 16.30 Artisti di strada per le vie del borgo termale. Alle 21.15 conferenza a Palazzo del Capitano su ’L’Energia degli alberi’.

Domenica, tutto il giorno, si terrà la tradizionale Sagra della Scacina fritta e per le vie del borgo ci saranno il mercatino e vari intrattenimenti, a cura della Pro Loco. Alle 9 escursione sul tema ’I colori dell’autunno’. Alle 14.45 camminata al Bosco del Benessere lungo il Parco del Palagio a Bagno, parlando dell’Energia degli alberi, poi dalle 16.30 spettacolo con gli Artisti di strada. Tutte le attività sono gratuite.

Gilberto Mosconi