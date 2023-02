Tulips fa la spesa Il supermercato online mette nel carrello la start up ’verde’

Le startup fondate da giovani cesenati godono di ottima salute. E continuano a crescere vertiginosamente: è il caso dell’inarrestabile Tulips, primo supermercato solo online in Italia, nato a Cesena da un’idea di Enrico Martini, che oggi riveste il ruolo di amministratore delegato. La società ha appena chiuso un aumento di capitale da 2 milioni di euro, siglato un’importante partnership con SfhModula (azienda del Reggiano specializzata nella progettazione e produzione di magazzini automatici verticali e orizzontali), e acquisito la cesenate Green Project. Fondata nel 2018 da quattro ragazzi - tutti under 30, capitanati dal cesenate Filippo Casali - l’azienda agricola produce e consegna a domicilio frutta e verdura coltivate dagli stessi fondatori in alcuni terreni nei dintorni di Cesena. L’accordo prevede l’acquisizione del 100% delle azioni di Green Project Srl. L’operazione contribuisce alla crescita dei ricavi, proiettando il fatturato consolidato 2023 di Tulips a 10 milioni di euro (era di 8 milioni nel 2022).

"Tulips - ha dichiarato l’ad Enrico Martini – cresce anche grazie alle acquisizioni, che permettono di attuare sinergie di costo e centralizzare sia gli hub di preparazione degli ordini che la logistica, con l’obiettivo di abbattere i costi. Desideriamo affermare il nostro brand e diventare il primo operatore italiano leader nel settore dell’online grocery (letteralmente, ‘supermercato online’). Green Project Srl manterrà la propria identità e autonomia, mentre le attività di logistica saranno centralizzate, al fine di accelerare il raggiungimento del punto di pareggio tra costi e ricavi".

Green Project Srl consegna ortofrutta nelle province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Bologna: lo stesso campo d’azione iniziale di Tulips. Con la propria app e il proprio sito web, Green Project promuove la filiera corta, focalizzata nell’ortofrutticolo. La startup cesenate si aggiunge alla bolognese Floema, fondata da tre agronomi e acquisita da Tulips nell’ottobre 2022. Floema si è resa protagonista di un innovativo accorciamento della filiera ortofrutticola, commercializzando i prodotti degli agricoltori del territorio. Con questa doppia acquisizione, Tulips rafforza la propria presenza in regione e può gestire al meglio le aree della preparazione ordini, acquisti, logistica e tecnologia.

A proposito di tecnologia, la partnership stretta con SFHModula è di tipo industriale e tecnologico. Modula è un’azienda a tecnologia avanzata, che progetta e realizza i magazzini automatici verticali denominati, appunto, ‘modula’. I magazzini sono pensati per ridurre il 90% dello spazio a terra occupato, aumentare la resa produttiva, velocizzare le operazioni di prelievo dei prodotti e, più in generale, migliorare l’efficienza del magazzino, riducendo i rischi per le persone e le merci. Tulips, che da tempo utilizza i Modula, sta portando avanti il processo di progressiva robotizzazione grazie a un aumento degli investimenti. Non solo: la società sta sviluppando una nuova piattaforma logistica proprietaria per gestire il cosiddetto ‘ultimo miglio’, ovvero ‘l’ultima tappa’ del viaggio che gli acquisti effettuati online da un utente compiono prima di arrivare al suo domicilio.

Maddalena De Franchis