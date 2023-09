Tumore al seno, visite gratuite alle under 45

Diagnosi precoce e prevenzione contro i tumori rappresentano da sempre l’obiettivo fondamentale dell’Associazione Romagnola Ricerca Tumori. In questo periodo, nell’ambito del progetto “Io gioco d’anticipo”, Arrt promuove una campagna gratuita di prevenzione al seno, per donne al di sotto dei 45 anni, (visita ed ecografia). La Regione Emilia-Romagna effettua screening mammografico gratuito al seno a partire dai 45 anni sino ai 74 e ciò fa sì che le fasce di età più giovani tendano a controllarsi meno. Le visite si terranno nel mese di ottobre presso gli ambulatori Arrt di Cesena e Savignano. Le prenotazioni si effettueranno esclusivamente martedì 26 settembre 2023 dalle 14.30 alle 18.30, fino ad esaurimento posti, chiamando il numero 054729125. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo di Lions Club Cesena, Panathlon Club Cesena e Tacchificio Zanzani di Savignano Sul Rubicone.

Il tumore al seno è al primo posto per diffusione e per numero di decessi nella popolazione femminile. La diagnosi precoce, come prevenzione oncologica, è fondamentale per la guarigione di questo tumore. L’ Arrt da oltre quarant’anni, offre alle donne del nostro territorio per tutte le fasce d’età, visita ed ecografia da integrare agli screening mammografici regionali.

A tutte le donne verrà distribuito un utilissimo dépliant informativo riguardante la prevenzione del tumore al seno.

Nella foto un momento della presentazione del progetto alla presenza degli sponsor.