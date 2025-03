Tunisino espulso e imbarcato in aereo

Nel corso della settimana a Forlì da parte della polizia sono state rimpatriate al loro paese di origine tre persone in posizione irregolare di soggiorno. Due cittadini albanesi irregolari, uno dei quali appena condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati espulsi con esecuzione immediata, eseguita con l’imbarco su un volo di linea per l’Albania. Un terzo straniero, tunisino, con vari precedenti per lesioni, danneggiamento, porto abusivo di armi, e violazione della normativa sugli stupefacenti, rintracciato dai carabinieri di Cesena, è stato accompagnato all’ufficio immigrazione e quindi espulso con provvedimento del questore di accompagnamento coattivo di rimpatrio ed imbarcato su un volo di linea per Tunisi.