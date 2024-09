Tunnel della Secante chiuso per verifiche

Questa sera dalle ore 21 alla mezzanotte, è in programma un intervento di verifica su una delle quattro pompe di sollevamento acque installate all’interno del tunnel della Secante. Per l’intera durata dell’interventoil tratto Rimini-Forlì sarà chiuso al traffico veicolare. In relazione a questa operazione i tecnici comunali saranno coadiuvati da Anas..

L’intervento si rende necessario dopo che di recente il tunnel della Secante ha subìto allagamenti a seguito di importanti precipitazioni piovose.