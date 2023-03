Turismo, 2022 quasi record ma il 2023 può superarlo

di Gilberto Mosconi

’Dopo anni difficili, quale turismo per la Valle del Savio?’ E’ stato questo il tema dell’incontro, organizzato nei giorni scorsi da Confesercenti di Bagno di Romagna a Palazzo Pesarini a San Piero, alla presenza del sindaco Marco Baccini e del presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini. A fare gli onori di casa il presidente della Confesercenti di Bagno, Pasquale Ambrogetti, che nel proprio intervento ha affermato: "Le presenze turistiche 2022 del territorio di Bagno ci riportano vicino ai risultati del 2019 (l’anno precedente la pandemia Covid), con un totale complessivo di circa 240.000 pernottamenti. Sono numeri, questi, che rendono esplicita l’importanza del turismo nella nostra località (unica con terme nel comprensorio cesenate). Numeri che non tengono conto altresì dei tantissimi escursionisti, che vivono semplicemente una giornata nel nostro territorio, tra Parco nazionale delle foreste casentinesi, terme, laghi incastonati alla falde del monte Còmero di Bagno, e tanti altri splendidi luoghi che il territorio offre a livello naturalistico, oltre a vari monumenti e capolavori d’arte".

Per quanto riguarda i numeri, Ambrogetti ha aggiunto: "Dai dati dell’indagine somministrata ad un campione di soci (50 imprese del settore turistico), si coglie un sentimento positivo e di fiducia verso il futuro, tanto è vero che il 42% degli intervistati afferma di voler investire, nei prossimi anni, per ristrutturare e ammodernare la propria attività ed un ulteriore 44% risponde che ci sta pensando. Anche in Valle del Savio, c’è grande preoccupazione per la ricerca del personale, visto come il principale problema dal 76% del campione. Ed è proprio su questo aspetto che le imprese chiedono assistenza",

Ambrogetti ha poi sottolineato: "I soci approvano l’iniziativa di promuovere Bagno di Romagna in modo unitario con gli altri Comuni della Valle del Savio e ritengono che le azioni pubbliche di promozione e valorizzazione del territorio siano state efficaci. Vi sono poi buone attese per la stagione 2023, con il 74% degli intervistati che prevede risultati come l’anno scorso o anche migliori".

Il mese del 2022 con più presenze è stato agosto (38.029), quello con meno febbraio (9.509). Fra i tanti dati emersi dalla indagine di Confesercenti, gli intervistati propongono, fra le varie iniziative da realizzare, maggiori azioni di promozione e di eventi anche di carattere nazionali. Rimane altresì molto forte anche l’ipotesi della creazione del Parco Termale a Bagno, che con molta probabilità darebbe una svolta forte al turismo locale.