Turismo, 40mila le presenze durante le feste

Dopo l’Epifania che "tutte le feste si porta via", per la riviera è il momento di fare un bilancio delle festività di fine 2024 e inizio 2025. Quelle trascorse dalla vigilia di Natale ad oggi sono state due settimane vissute in un clima di festa sul porto canale, con la maggior parte degli occhi puntati sul Presepe della Marineria. Complice le tante giornate di sole, sono migliaia le famiglie che si sono riversate da tutta Italia e anche dall’estero, per vedere questo splendore, e sono tanti anche gli appassionati di fotografia che aspettano il momento propizio in termini di luce, ambiente e atmosfera, per fare lo scatto da incorniciare. Le strutture ricettive aperte per le festività invernali, fra hotel, residence, bed and breakfast e affittacamere, sono state 77 e la maggior parte hanno lavorato appieno.

Complessivamente fra Natale, Capodanno e l’Epifania, si stimano più di 40mila presenze e di queste oltre 8mila le ha registrate il Cesenatico Camping Village, con il patron Terzo Martinetti orgoglioso di essere a capo dell’unico villaggio al mare della riviera aperto anche in inverno: "Siamo molto soddisfatti, io e il mio staff abbiamo lavorato bene, ospitando molte famiglie e coppie di turisti italiani e anche stranieri di lingua tedesca. Cesenatico piace davvero tanto, ha molte attrazioni anche in inverno e quest’anno ci hanno aiutato le belle giornate di sole nella settimana di Natale e Capodanno". Fra gli albergatori Riccardo Vernocchi dell’Hotel Miramare e del New Bristol Hotel tira un bilancio positivo: "Siamo contenti perchè abbiamo ospitato più turisti dello scorso anno. Natale è andato bene, a Capodanno abbiamo esaurito le camere di entrambi gli alberghi e il ristorante Capo del Molo, così come per l’Epifania abbiamo avuto il Miramare sold out ed il New Bristol che ha lavorato bene. Ora ci prepariamo ai prossimi fine settimana e anche a lavorare con il turismo d’affari e le fiere".

Con l’Epifania non tutto si spegne in riviera. Fra le attrazioni, il Presepe della Marineria si conferma la più importante e sarà allestito sino a domenica, così come il Presepe in piazza delle Conserve e il Presepe di strada sulla via Cesenatico a Villalta. Fra le altre proposte culturali, a Cesenatico ci sono tre interessanti mostre da visitare. Alla Galleria comunale d’arte Leonardo da Vinci è possibile vedere i dipinti della Pinacoteca di Cesenatico recentemente inaugurata, in un percorso centrato su una mostra virtuale tra le centinaia di opere della collezione comunale; al Museo della Marineria è allestita una esposizione dedicata ai 50 anni della Congrega Velisti Cesenatico, mentre a Casa Moretti è allestita una mostra dedicata a Flavio Nicolini.

