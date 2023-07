Turismo, a luglio un calo del 20% "Ora puntiamo tutto su agosto"

di Giacomo Mascellani

L’ultimo fine settimana di luglio segna una sorta di ‘giro di boa’ per la stagione estiva. Quella di cui si stanno vivendo le settimane clou, dal punto di vista turistico è una sorpresa purtroppo in negativo, perchè il 2023 era iniziato con un grande slancio, tante richieste di informazioni e prenotazioni, che si sono poi raffreddate in maggio, proprio nel periodo in cui molte famiglie scelgono il periodo ed il luogo di vacanza. L’alluvione del 16 maggio è stata una brutta botta per il territorio, anche se la costa fortunatamente non ha subito particolari danni e già il giorno dopo tutte le spiagge erano fruibili. Ciò che ha preoccupato e fatto riflettere molte famiglie è l’aumento dei tassi di interesse dei mutui, la spesa che costa troppo e i rincari in generale. Ci sono famiglie ad esempio che pagavano una rata del mutuo casa poco più di 900 euro e adesso ne devono sborsare quasi 1.300 al mese, nel carrello alcuni prodotti costano il 50 per cento in più e la benzina sfiora due euro al litro. In questa situazione è inutile sottolineare quanto sia difficile per molti arrivare a fine mese. Se alle tasche sempre più vuote uniamo una primavera molto fredda, si capisce come l’inizio di stagione sia stato difficile. Tuttavia ci sono anche albergatori che hanno lavorato bene puntando sul mercato estero.

Fotografa così la situazione Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e vicepresidente nazionale di Sib Confcommercio: "L’economia purtroppo non favorisce le famiglie e questo assieme al maltempo ci ha penalizzati in maggio e giugno, mentre luglio è stato fiacco. Per agosto abbiamo molte prenotazioni, lavoreremo parecchio, ma certamente non più degli altri anni. Le estati non sono tutte uguali, spesso ce ne dimentichiamo, e comunque alla fine sarà una estate non buona ma discreta, confidando anche in un buon mese di settembre". Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi, sente molto le difficoltà: "C’è meno gente, siamo attorno ad un meno 20 per cento, perchè le famiglie si sono accorte che hanno meno disponibilità di spesa ed i nodi vengono al pettine; chi ha lavorato con i turisti stranieri invece è andato bene e ha avuto soddisfazione, come ad esempio i colleghi che hanno investito nel mercato francese occupando molte camere in luglio, questo dimostra che si può fare promozione anche in tempi brevi, perchè è una fascia su cui lavorare. Per agosto ci sono difficoltà per i primi giorni, poi il mese andrà bene e ci sono segnali positivi per settembre, dove a mio avviso siamo in tempo per fare promozione all’estero anche adesso".

A Gatteo a Mare il termometro l’ha Massimo Bondi del Gatteo Mare Summer Village, il quale parla di una stagione partita troppo in salita: "Non abbiamo mai avuto il pienone e sinora abbiamo il 30-40 per cento di turisti in meno rispetto allo scorso anno, con un luglio a mio avviso sotto del 15-20 per cento; in agosto contiamo di avere il tutto esaurito, ma quello che è stato perso non si recupera". A San Mauro Mare il presidente dell’associazione "Mare Futuro", Paolo Togni, non vede così nero: "Il calo c’è stato, con un giugno che ha segnato un meno 30 per cento e luglio 15 per cento circa; per agosto la prima settimana è critica ed in generale non sarà un mese buono come lo scorso anno, mentre siamo ottimisti per la fine della stagione".