Turismo accessibile per i disabili,. Cesena e Sarsina più inclusivi

Si è svolto di mercoledì alla Biblioteca Malatestiana, l’incontro formativo preliminare con Cerpa Italia ETS, ente di riferimento nazionale per l’accessibilità, nell’ambito del progetto regionale ‘In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me 2 – Welcome Everybody’. Nel corso dell’incontro, partecipato da amministratori, tecnici comunali, operatori culturali e turistici, sono state tracciate le prime linee operative del progetto, che intende non solo migliorare l’accessibilità fisica dei luoghi, ma anche costruire un’offerta turistica realmente accogliente, capace di rispondere ai bisogni di tutti i visitatori. Cesena partecipa al progetto in sinergia con il Comune di Sarsina, con l’obiettivo di valorizzare alcune eccellenze del proprio patrimonio storico-culturale: la Biblioteca e la Rocca Malatestiana per Cesena, e il Museo Archeologico Nazionale per Sarsina. Luoghi simbolici che saranno al centro di azioni concrete di miglioramento dell’accessibilità e della fruizione. Il progetto prevede poi il potenziamento della segnaletica e dei materiali informativi, con un’attenzione particolare all’uso di linguaggi accessibili e strumenti multimediali. Non mancheranno momenti di formazione specifica per gli operatori turistici e culturali, indispensabili per costruire un’accoglienza consapevole e professionale. A questo si aggiunge la progettazione di pacchetti turistici accessibili e l’implementazione di un piano di comunicazione dedicato.