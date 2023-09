Turismo anche per disabili. La Riviera è più accessibile

Un turismo anche per i disabili. A Villa Torlonia-Parco Poesia Pascoli è stato presentato il progetto ’Welcome Everybody Emilia-Romagna’ rivolto agli operatori turistici del nostro territorio. L’iniziativa, promossa dal Comune, si inserisce nel progetto della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. Il progetto, denominato ’In Emilia Romagna c’è una vacanza per me’ intende promuovere il turismo accessibile, favorendo la capacità delle località coinvolte, 14 Comuni della costa romagnola, di accogliere turisti con disabilità e i loro familiari.

Si tratta del più importante piano di investimento rivolto a tutti gli operatori turistici della Riviera per sostenere concretamente il turismo accessibile, con un finanziamento governativo e una compartecipazione per 1 milione e 760mila euro. A San Mauro Mare nel parco Don Ivo Rossi è stata realizzata una nuova area fitness dedicata appositamente alle persone con disabilità, costato 35mila euro. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di 31.655,17 euro. Le risorse messe in campo andranno a favorire la sistematizzazione di tutte le informazioni utili all’ospite, grazie ad un censimento delle strutture (hotel e campeggi, musei, ristoranti e stabilimenti balneari, con le loro caratteristiche), dei servizi sanitari e attraverso la raccolta sistematica di tutte le opportunità legate a tempo libero, sport, iniziative culturali e servizi disponibili. Il tutto confluirà sul portale turistico www.emiliaromagnaturismo.it. La seconda parte di intervento riguarderà il miglioramento strutturale dell’accessibilità dei comuni costieri, la formazione di personale specializzato nell’accoglienza di ospiti con disabilità e la promozione online dell’offerta di turismo accessibile sul territorio. Un convegno che è stato l’occasione per tutti gli operatori turistici del territorio di conoscere il progetto e condividere buone pratiche grazie alla partecipazione di esperti del settore. E’ seguita una parte di ’istruzioni per l’uso’ per far conoscere agli operatori le procedure per accedere a questa opportunità.

I saluti della sindaca di San Mauro, Luciana Garbuglia, sono arrivati dalla sala Degli Archi, quella che una volta era la stalla della ’Cavalla Storna’: "L’idea di accogliere a San Mauro Mare persone con disabilità è importantissima perchè anche le persone con disabilità hanno il diritto di vivere le loro vacanze. Abbiamo una trentina di alberghi con 280mila presenza ogni estate. Ci siamo rinnovati come arredo urbano tenendo conto dell’abbattimento delle barriere architettoniche".