Turismo balneare alla sfida dei cambiamenti climatici

"L’impatto del cambiamento climatico sul turismo balneare" è il tema dell’incontro che si tiene oggi pomeriggio al Museo della Marineria dalle 15.20 alle 18.30. L’iniziativa, organizzata da Confcommercio, parte dal presupposto che il turismo nella nostra riviera, ha nel buono stato di salute del mare e in una certa regolarità delle stagioni, due dei suoi principali fondamenti. La crisi climatica in corso presenta invece eventi meteo caratterizzati da ondate di calore e di siccità, alternati a piogge violente e nubifragi, che sono sempre più frequenti ed intensi. Il livello del mare si sta alzando e le temperature elevate stanno modificando l’ecosistema marino, causando la comparsa di specie aliene in Adriatico, come il granchio blu, e favorendo la proliferazione delle mucillagini. Le estati miti di un tempo, segnate dall’anticlone delle Azzorre, saranno caratterizzate dalle ondate di calore provenienti dall’Africa. È quindi doveroso chiedersi cosa comporta tutto questo per il turismo. Il seminario odierno ha proprio questo obiettivo. In cabina di regia ci sono l’Accademia del Clima e l’Ente Bilaterale Terziario Comprensorio Cesenate, con il supporto di Confcommercio Cesenate, il cui presidente Augusto Patrignani apre i lavori, cui seguirà il saluto del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. A seguire gli interventi di Antonello Pasini, fisico del clima del Cnr di Roma, Marco Affronte, direttore scientifico dell’Accademia del Clima, Gilberto Zangari, esperto internazionale di turismo, Alfonso Maini, presidente dell’Associazione degli albergatori di Cesenatico, e Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e vicepresidente nazionale di Sib Confcommercio; modera Luciano Natalini, ideatore e coordinatore dell’Accademia del Clima.

Giacomo Mascellani