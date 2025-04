Turismo e commercio, l’incontro con l’assessora regionale Frisoni

Sala convegni di Palazzo del Capitano, a Bagno di Romagna, strapiena per l’incontro pubblico organizzato da Confesercenti, con la presenza dell’assessora regionale a Commercio, Turismo e Sport Roberta Frisoni.

Un incontro condensato nel titolo "Idee e proposte per crescere. Turismo e Commercio nella Valle del Savio", un appuntamento andato in calendario nell’ormai imminente avvio della stagione estiva, che ha altresì approfondito la nuova legge regionale sui cosiddetti ’hub urbani’.

A fare gli onori di casa il presidente di Confesercenti di Bagno, Pasquale Ambrogetti, che ha introdotto il pomeriggio dei lavori, ripercorrendo e analizzando l’indagine svolta fra cento operatori del territorio, che hanno sintetizzato importanti giudizi positivi per il 2024 e attese importanti per l’anno in corso sul piano turistico.

Maggiori criticità invece nel settore commercio, che vive una crisi strutturale. Tra i vari amministratori pubblici presenti a Palazzo del Capitano i consiglieri regionali Francesca Lucchi, Luca Pestelli e Daniele Valbonesi, oltre ai sindaci dei Comuni della Valle del Savio, Enrico Spighi di Bagno, Monica Rossi di Mercato Saraceno, Enrico Cangini di Sarsina, Enrico Salvi di Verghereto.

Nel suo intervento, l’assessora Frisoni ha ribadito l’importanza della nuova legge regionale finanziata nel 2025 con 15 milioni di euro, per venire incontro alle difficoltà del commercio. Importante il lavoro di squadra nella Valle del Savio: Mercato con le sue straordinarie aziende vinicole, Sarsina con storia e cultura, Bagno e Verghereto col Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e le acque termali.

gi. mo.