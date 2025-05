Turismo e commercio: un tuffo nel digitale

Tutto pronto per la ‘Digital Way 2025‘, la 5ª edizione dell’evento di Cna sull’innovazione digitale per turismo e commercio. Tra i temi affrontati: visioni, trend e case history, intelligenza artificiale, analisi dei dati, cybersecurity. Mercoledì prossimo Cesena diventerà il centro dell’innovazione digitale per le imprese del turismo e del commercio con la 5ª edizione di Digital Way. L’evento, organizzato da Cna, si terrà tra il Palazzo del Ridotto e la Biblioteca Malatestiana, dalle 9 alle 17.30 di mercoledì 28 maggio. Una giornata ricca di appuntamenti gratuiti, per stimolare l’innovazione e la competitività delle imprese del settore. In mattinata interventi in stile Ted talk con esperti del digitale, alla presenza dell’assessora regionale al turismo Roberta Frisoni e del sindaco di Cesena Enzo Lattuca. Interverranno Mirko Lalli, Giuseppe Salomoni, Fabio Zaffagnini. Dalle 14.30 si terranno 9 workshop paralleli. Partecipazione gratuita, ma posti limitati: www.cnafc.it