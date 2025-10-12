Turismo e comunicazione, bando da 200mila euro

La città di Cesenatico apre ad un accordo quadriennale con un’agenzia privata per la comunicazione nel turismo. È un passo importante, in quanto in precedenza non era mai accaduto che il Comune decidesse di affidare questo servizio, che riguarda il principale settore dell’economia, per un periodo così lungo. Il bando è già stato pubblicato sul sito e riguarda l’affidamento dei servizi di comunicazione integrata in ambito turistico, per un progetto che prevede un accordo quadro della durata di quattro anni. La contropartita economica è di 200mila euro all’anno. Non è poco, tuttavia è bene sapere cosa chiede l’Amministrazione pubblica in cambio di tale investimento. Si tratta del servizio di promozione classico, promozione digitale e monitoraggio delle campagne attuate, al fine di raggiungere gli obiettivi di posizionamento del brand fissati dal piano marketing della destinazione. In una nota è sottolineato come la scelta di puntare su un accordo quadro, nasca dalla volontà di dotarsi di uno strumento più dinamico per l’attuazione delle campagne della destinazione, coordinate tra le azioni di Dmo, destinazione e Apt. Una delle caratteristiche dell’accordo quadro è la flessibilità, con l’operatore individuato che diventerà a tutti gli effetti un partner del Comune per una vasta gamma di servizi, che possono essere attivati e finanziati in maniera agile, rispondendo in maniera dinamica sia all’evoluzione del settore, in cui si affacciano sempre nuovi media, sia alle informazioni in tempo reale che gli strumenti di monitoraggio digitale mettono a disposizione. Le offerte dovranno pervenire entro la mattina del 13 novembre.

Il sindaco Matteo Gozzoli crede nel progetto: "In precedenza per questo servizio pubblicavamo dei bandi di volta in volta, mentre lo strumento dell’accordo quadro ci consente di perdere meno tempo, essere più efficaci e immediati, oltre a risparmiare in termini economici e di risorse umane". L’assessore al turismo Gaia Morara ritiene di poter migliorare parecchio il servizio: "Oggi abbiamo bisogno di dare risposte in tempi rapidi e un accordo come questo ci porterà diversi vantaggi, in primis quello di avere un interlocutore unico, mentre sino ad ora abbiamo avuto vari interlocutori da coordinare. Seguiamo in sostanza il lavoro che fa Apt, anche perchè noi abbiamo dei budget interessanti ed intendiamo lavorare sempre con maggiore professionalità, utilizzando una modalità più vicina alle esigenze di oggi".

Giacomo Mascellani