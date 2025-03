Turismo e food, se ne parla a PodCart con Giacomo Frigoli

L’imprenditore Giacomo Frigoli è l’ospite della puntata di PodcArt, il podcast dedicato alle storie e ai personaggi del territorio, che si tiene questa sera, alle 21, all’Art Mbt sul lungomare viale Carducci di Cesenatico. Giacomo Frigoli, 32 anni, è al timone del ’Merendero’, locale storico sul lungomare di Cesenatico, molto frequentato dai giovani della zona e delle città vicine, ma anche da tanti turisti durante la stagione estiva e di fine settimana. Con lui si parlerà di commercio, cultura del food e dell’intrattenimento, di turismo, tendenze e soprattutto di come sta cambiando la nostra città. Giacomo ha raccolto l’eredità dal padre e da quindici anni segue la parte organizzativa assieme alla famiglia, il fratello Filippo e lo stesso papà Marco: "La nostra attività è stata fondata nel ’92, quando sono nato io, e nel tempo ha saputo rinnovarsi, pur mantenendo una identità precisa. Tutti gli anni aggiungiamo o miglioriamo dei servizi, puntando all’innovazione nel settore dei fast food". L’imprenditore ha diversi interessi che segue personalmente: "Faccio parte del ’Latrofonico’, una società che organizza eventi e feste, inoltre sono cofondatore della società sportiva Buena Onda Basket Club, che si prefigge di portare i valori dell’ospitalità romagnola fra gli appassionati cestisti". Dal 2021 Frigoli è anche consigliere comunale nella lista Cesenatico Civica di maggioranza e nell’amministrazione pubblica segue la ricerca di eventi che possano aiutare le politiche giovanili, come il Badafest, patrocinato appunto dal Comune e finalizzato a raccogliere fondi per sostenere i giovani del territorio sotto il profilo psicologico".

g.m.