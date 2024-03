Turismo e scoperta del territorio: "Prossima tappa, centro storico"

Prosegue il corso per gli "IAT Diffusi" (Informazioni e Accoglienza Turistica): "Quattro gli incontri realizzati sino ad ora sui sette in programma, con una partecipazione media di 20-22 persone e la presenza di 16 operatori fissi dall’inizio del corso" è un primo bilancio dell’amministrazione di Bagno di Romagna. Dopo il primo incontro nel comune termale e il secondo dedicato alla presentazione della Dmc e delle sue funzioni, il corso è proseguito con una gita a Sarsina e poi con un appuntamento on line, dedicato al turismo all’aria aperta. "Gli operatori del settore turistico di Bagno di Romagna stanno partecipando con entusiasmo e stanno scoprendo eccellenze turistiche del territorio – aggiunge il Comune –. Il corso proseguirà con la visita dei centri storici di Cesena e di Bagno, per poi terminare il 26 marzo con la consegna degli attestati".

gi. mo.