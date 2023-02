Turismo e sport, una sinergia vincente

Era il 17 settembre 2020 quando il nostro consigliere Armando Strinati presentò, in Consiglio Comunale, la mozione che impegnava il Sindaco e la Giunta allo sviluppo e all’incentivazione del Turismo Sportivo. Quella proposta, sulla quale non votarono a favore Movimento 5 Stelle, lista civica Cambiamo e Cesena Siamo Noi, nasceva dalla necessità di dare maggior prestigio non solo allo sport cittadino, ma anche al territorio seppur sotto una nuova luce. Ed è motivo di soddisfazione sapere che Cesena ospiterà l’evento di premiazione della “Capitale del Cicloturismo 2023”. Un importante risultato, merito dell’attività profusa dall’Amministrazione Comunale, dagli Enti che compongono l’Unione Valle Savio e dai tanti cicloamatori che hanno connotato sempre più la nostra città come una terra a misura di bici. Una sinergia, quella fra turismo e sport, che passa dalla crescente affermazione del percorso “Grand Tour Valle del Savio”, dalla realizzazione dell’opera di Cesena Sport City e dalla voglia di mettere sempre più sport nella vita della città. Una volontà politica che portiamo avanti con convinzione, perché dove c’è attività fisica ci sono benessere fisico e psicologico. C’è socialità ed anche possibilità di sviluppare una economia più circolare e più green.

Lorenzo Zammarchi, coordinatore Cesena 2024