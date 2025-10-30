Turismo e terme Sant’Agnese,. Montalti chiede una strategia

Il gruppo di opposizione "Insieme per Bagno di Romagna" ha trasmesso, a firma del capogruppo Enzo Montalti, una interrogazione al sindaco Enrico Spighi sulle "Strategie di rilancio del sistema di Bagno di Romagna e delle Terme S.Agnese". "Considerato che ad oggi la situazione dei numeri sull’andamento turistico di Bagno desta notevole preoccupazione per la tenuta del sistema nel suo complesso, incluse le difficoltà che da anni opprimono le attività commerciali del borgo di Bagno e non solo, si ritiene urgente l’individuazione e implementazione delle misure necessarie per invertire la tendenza attuale, e allinearsi ai dati positivi del comparto turismo della Regione Emilia Romagna". Esordisce così l’interrogazione del gruppo che poi aggiunge: "Rilevato che anche la società Terme Santa Agnese non pare discostarsi dalla forte contrazione, sia per le presenze alberghiere che per le cure termali, in considerazione della sua configurazione pubblica è urgente l’individuazione e applicazione delle misure necessarie per un suo rilancio". "Insieme per Bagno di Romagna" chiede "quali sono le iniziative, azioni e risorse, che l’amministrazione comunale intende mettere in campo per invertire questa preoccupante tendenza del comparto turistico termale, e di voler indicare quali sono le iniziative perseguite dal Cda per il rilancio delle attività. Inoltre, in che modo e con quali tempi si intende dare seguito alle indicazioni dell’amministrazione comunale e dell’assemblea dei soci che ci risultano prevedere l’assunzione di un direttore generale dell’azienda".

gi.mo.