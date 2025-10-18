Turismo, FdI rilancia sulla crisi: "Servono subito gli Stati Generali"

Prosegue il ping pong sui dati del movimento turistico 2025, al momento resi noti sino allo scorso mese di agosto (presenze a -13,50%), tra Fratelli d’Italia di Bagno di Romagna e l’Amministrazione del Comune termale. Dopo l’iniziale intervento di Fratelli d’Italia e la successiva replica dell’Amministrazione, ora FdI risponde, con una lunga nota del coordinatore Filippo Lanzi, nella quale, in stretta sintesi, chiede all’Amministrazione stessa "meno chiacchiere, più dati", e di convocare altresì, "subito gli Stati Generali del turismo".

"L’analisi approfondita sui dati turistici di Bagno di Romagna, per il periodo gennaio agosto 2025 – scrive Lanzi – rivela un quadro di forte contrazione, posizionando la località in netta difficoltà rispetto alla media regionale e alle altre tipologie di destinazione".

"Bagno di Romagna – scrive, fra l’altro, Lanzi – sta vivendo una grave recessione turistica. Un andamento che è significativamente peggiore della media regionale per le località termali (-2,3%), in contrasto con la tendenza generalmente positiva delle aree interne e appenniniche dell’Emilia Romagna, e il più critico tra le destinazioni principali della Provincia di Forlì-Cesena".

"La nostra preoccupazione non è polemizzare – dice a conclusione Lanzi, rivolto all’amministrazione comunale –, ma invitarvi a un cambio di passo drastico. Per questo, facciamo nostra la proposta unanime dei presidenti della Confcommercio della Valle del Savio di indire gli Stati Generali del Turismo, coinvolgendo politica, associazioni, imprenditori e cittadini, per tracciare una nuova via di salvezza economica per questo territorio morente".