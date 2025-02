Turismo, gli albergatori alla fiera di Monaco

Sei realtà turistiche della provincia di Forlì-Cesena partecipano con la regione Emilia-Romagna alla fiera Free di Monaco di Baviera, con albergatori e imprenditori di strutture all’aria aperta, per conquistare i turisti tedeschi, con proposte di cicloturismo, enogastronomia, naturalmente mare, vacanze sostenibili ed en plein air. Nello stand regionale di 120 metri quadrati allestito da Apt Servizi Emilia-Romagna, si lanciano le novità 2025 dell’offerta rivierasca. Fra gli operatori, per il territorio cesenate si evidenziano il Cesenatico Camping Village e il Pineta sul Mare di Cesenatico, il consorzio di albergatori Cesenatico Holidays, il consorzio Cesenatico Bellavita – Girhotels, il Camping Villaggio Rubicone di Savignano Mare e, per Forlì, il Club del Sole, la catena di campeggi che fa riferimento alla società romagnola. Dopo la presentazione sfavillante con le autorità e le istituzioni tedesche nella location del Castello di Nymphenburg di Monaco di Baviera, oggi si fa sul serio e gli operatori incontrano tour operator e buyer. Lo scorso anno sono stati tanti i turisti di lingua tedesca, come ha sottolineato l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni, che hanno scelto la riviera come meta di vacanza.

Secondo i dati Istat c’è stato un incremento dell’8,7 percento di presenze provenienti dal bacino Dach, che mantiene una quota del movimento internazionale della regione superiore al 33 percento. In sostanza un turista straniero su tre proviene da Germania, Austria e Svizzera. Oltre alla spiaggia c’è molto interesse per la Food Valley unica con tante eccellenze, lo sport e le bellezze dell’entroterra. Si punta molto sui treni Railjet delle ferrovie tedesche DB e austriache ÖBB, che dal 17 aprile al 5 ottobre collegheranno Monaco a Bologna, Cesena, Rimini, Riccione e Cattolica; e sulle offerte "Am Meer mit dem Zug" che la rete Emilia Romagna Welcome ha ideato per incentivare l’utilizzo del treno per raggiungere la costa romagnola.

La promozione prevede il rimborso del biglietto del treno per un importo di 50 euro per chi prenota una vacanza sulla costa. I punti di forza portati dai campeggi e dai villaggi sono molto apprezzati, come testimoniano Terzo Martinetti per le strutture di Cesenatico e Sandro Grotti per Savignano Mare, i quali in riviera sono delle istituzioni e da parecchi anni investono per portare in Romagna molti turisti dall’estero ed in particolare dalla Germania. Gli albergatori hanno presentato offerte precise, come sottolinea Alfonso Maini, presidente di Adac: "Abbiamo proposto i nostri pacchetti per la granfondo Nove Colli e per le vacanze abbinate al treno da Monaco alla riviera; ci siamo presentati alla stampa tedesca e facciamo delle promozioni sulle quali puntiamo molto".

Giacomo Mascellani