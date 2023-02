Turismo, Google e canali social per attirare di più

di Giacomo Mascellani

La Consulta del Turismo di Cesenatico si è riunita per analizzare i dati statistici del 2022 e discutere le strategie in vista dell’estate 2023. All’incontro assieme all’amministrazione comunale e agli operatori turistici del territorio, ha partecipato anche Chiara Astolfi, direttrice di Destinazione Turistica Romagna, per quella che nelle intenzioni era una riunione operativa di grande concretezza.

Al Palazzo del turismo ’Primo Grassi’ l’assessora al turismo Gaia Morara ha inizialmente illustrato una presentazione messa a punto per analizzare i risultati della promozione messa in campo nella passata stagione, concentrandosi sulle attività social, sul web, Google ads e su tutto quanto messo in campo per promuovere Cesenatico come destinazione turistica. Anche gli operatori turistici sono stati invitati a presentare le azioni intraprese come privati, in modo da integrare le azioni e riflettere sui canali utilizzati e le varie iniziative. Lo scopo di questo report e di questo bilancio condiviso, è stato quello di affinare ancora meglio le attività promozionali di quest’anno. Le diverse campagne punteranno molto sul mercato estero e si concentreranno sull’incremento di presenze nel periodo da aprile a giugno e in quello di settembre e ottobre.

Cesenatico, che ha chiuso il 2022 con oltre tre milioni e mezzo di presenze, è stata la località turistica con maggiori performance dopo la ’capitale’ Rimini e ha registrato una crescita consistente rispetto al 2019, l’anno di riferimento prima dell’emergenza sanitaria che ha penalizzato duramente l’industria del turismo. Questo spicchio di riviera è ai vertici come posizionamento in Emilia-Romagna, Cesenatico piace e le grandi manifestazioni di bassa stagione come la Nove Colli e gli eventi sportivi, così come le sagre dedicate alla cucina marinara e le iniziative di fine anno, sono state vincenti, perchè hanno portato molti turisti.

L’assessora Morara punta ad un 2023 sempre al vertice: "L’ultima riunione della consulta è stata operativa e concreta, ed è una prova tecnica di come potrebbe funzionare in futuro una vera e propria Dmo. Abbiamo analizzato i dati della stagione passata che sono molto positivi. Lavoriamo da tempo sui target della promozione turistica, concentrandoci su segmenti specifici, che sono i canali social e Google, per attirare anche più stranieri. Vogliamo coinvolgere gli operatori privati, perché lo consideriamo l’unico modo per mantenere gli standard di Cesenatico e migliorare ancora; pubblico e privato devono lavorare a braccetto con un obiettivo comune. Abbiamo avuto molte attenzioni dai network e dalle produzioni televisive".