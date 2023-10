"Turismo, il 35% rinnova le strutture"

La stagione turistica è stata in flessione ma meno di quanto previsto durante i giorni neri dell’alluvione di maggio, tuttavia gli operatori ritengono proprio l’alluvione la principale causa del segno meno assieme alle difficoltà economiche; il fatturato del 2023 soltanto per il 15 per cento è risultato insufficiente, ma il vero problema, per il 54 per cento, rimane la carenza di personale, mentre il 50 per cento ha detto che non farà investimenti per ammodernare la struttura e il 35 per cento invece investirà.

Sono questi i dati più significativi emersi nell’incontro organizzato da Confesercenti Ravenna-Cesena nella sala convegni dell’Hotel Miramare a Cesenatico, dove sono intervenuti l’assessore al turismo dell’Emilia Romagna Andrea Corsini, la vicesindaco di Cesenatico Lorena Fantozzi, l’assessore alle attività produttive di Cervia Michela Brunelli, il sindaco di Gatteo Roberto Pari, i dirigenti di Confesercenti con in testa la presidente Monica Ciarapica e Fabrizio Albertini, presidente di Assohotel Emilia Romagna. Corsini ha descritto una situazione non così grigia come taluni la dipingono e, sul versante delle infrastrutture, ha confermato l’avvio delle grandi opere: "È iniziato il lotto zero e i lavori veri e propri allo snodo di Bologna sulla A14 inizieranno nel 2025 e finiranno nel 2030, con spesa prevista di un miliardo e mezzo di euro, così come sono imminenti i lavori per la quarta corsia tra Casalecchio di Reno ed il raccordo di Ravenna, per 600 milioni di investimenti".

Fantozzi è intervenuta su tre punti: "Quest’anno abbiamo toccato con mano l’importanza della comunicazione, perchè i media tradizionali non trasmettevano il fatto che la costa non era allagata e abbiamo parzialmente limitato i danni puntando sui social media; un altro aspetto importante sono i servizi di trasporto pubblico, noi facciamo grossi investimenti su eventi che in bassa stagione muovono migliaia di persone, ma ci vuole un sistema di collegamento degli autobus efficiente. Il commercio è il settore più in sofferenza e vanno trovate modalità nuove per incentivare lo shopping nei negozi di prossimità". Albertini si è soffermato sui contenuti della ricerca condotta dal Centro Studi Confesercenti, che ha intervistato gli imprenditori: "La stagione 2023 è stata condizionata all’inizio dall’alluvione, tuttavia poi è stata discreta e sono stati buoni settembre e ottobre per limitare le perdite. Chiediamo alla Regionee più finanziamenti per la promozione nel 2024, con’attenzione sul mercato estero:è i turisti stranieri hanno maggiori disponibilità di spesa. Sugli aeroporti romagnoli chiediamo un impegno sugli incoming da Europa e Scandinavia".