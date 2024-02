Turismo, il bilancio finale . Più presenze del periodo pre Covid ma in calo rispetto al 2022

Cesenatico e l’intera provincia di Forlì-Cesena nel 2023 hanno registrato più presenze del 2019, quindi del periodo prima del Covid. Nonostante l’alluvione dello scorso 16 maggio abbia fortemente penalizzato il turismo per più di un mese e mezzo, le ottime performance della fine dell’estate e degli ultimi mesi dell’anno hanno raddrizzato una stagione che pareva veramente critica. Le statistiche del 2023 relative al movimento turistico, pubblicate dalla regione Emilia-Romagna ed elaborate dall’Osservatorio della Camera di commercio della Romagna, rilevano un aumento annuo degli arrivi e un calo delle presenze nella provincia di Forlì-Cesena rispetto al 2022, tuttavia rispetto al 2019 i dati sono positivi. Nella nostra provincia si registra un lieve aumento degli arrivi, che sono stati 1 milione, 152mila e 968 (più 0,3 per cento), ed un calo delle presenze assestate a 5 milioni, 515mila e 425 (meno 0,8 per cento). Calano gli italiani dello 0,3 negli arrivi e dell’1,3 per cento nelle presenze, mentre i turisti stranieri hanno fatto segnare un più 3,3 negli arrivi ed un più 1,1 per cento nelle presenze. Rispetto all’anno pre-Covid sono aumentati gli arrivi (più 0,7), e le presenze (più 1,5 per cento). Guardando i singoli comuni, Cesenatico sullo scorso anno ha perso lo 0,9 per cento, mentre sono andati peggio Gatteo a Mare (meno 2,3), e San Mauro Pascoli (meno 5,2), con Savignano Mare che ha fatto praticamente gli stessi numeri, limitando la perdita allo 0,4. Fra le località termali sorride Bagno di Romagna con le presenze aumentate dello 0,6 per cento, mentre Bertinoro registra un calo del 17,5 per cento e Castrocaro Terme e Terra del Sole un più 21,2. Fra i capoluoghi di provincia, malino Cesena con un meno 1,2 e bene Forlì con un più 15,7 per cento.

Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi Cesenatico, commenta così le statistiche: "Tutti i dati andrebbero sviscerati, perchè ci cono segmenti che soffrono, altri che pareggiano e altri ancora con il segno più, ma ci sono strutture che iniziano a soffrire tanto. Nel complesso il 2023 non è chiuso male, tutto sommato ci siamo salvati ed io sono fiducioso anche per quest’anno, tuttavia chi è andato male l’estate scorsa, difficilmente andrà meglio quest’anno, quindi tutti dobbiamo remare nella stessa direzione".

Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico che conta 127 lidi in sette chilometri di spiaggia, fa una valutazione positiva, ma è chiaro che la categoria risente in proiezione futura: "Il 2023 a nostro avviso ha fatto registrare un buon risultato, proprio tenendo conto di un inizio di stagione con un maggio piovoso, l’alluvione e l’aumento degli interessi dei mutui che ha penalizzato le famiglie con il reddito medio. Il meteo a settembre poi ci ha aiutato e alla fine per noi è andata bene, ma resta il fatto che abbiamo bisogno di certezze per investire, al fine di mantenere la qualità dei servizi e fare risultati, perchè i competitor non dormono, si rinnovano e ogni anno sono più appetibili". Giacomo Mascellani