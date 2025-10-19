Turismo, il Comune a FdI:: "Ma la legge sul termalismo?"

Prosegue il vivace botta e risposta tra Fratelli d’Italia e l’amministrazione comunale sulla disamina dei dati turistici, resi noti sino a fine agosto, che hanno registrato per Bagno di Romagna un meno 13,5% nelle presenze. "Ancora una volta Fratelli d’Italia di Bagno di Romagna sceglie la via della polemica pretestuosa, infangando l’immagine di un intero territorio pur di strappare un titolo. Non bastava la fantasia degli scorsi comunicati: ora si invoca persino l’intelligenza artificiale per ’smascherare’ un presunto disastro turistico. Una trovata mediatica che però conferma, più che una analisi, una totale mancanza di conoscenza della materia". Esordisce così un lungo comunicato, a firma del sindaco Enrico Spighi e dell’assessore al Turismo, Mattia Lusini (nella foto), che, fra l’altro, sottolinea: "Mentre Fratelli d’Italia continua a gridare al fallimento e di ’territorio morente’, le interlocuzioni con gli albergatori, ristoratori e operatori economici raccontano un’altra realtà: fiducia e stabilità nei risultati economici, pur in un contesto turistico nazionale complesso. Quanto all’imposta di soggiorno è bene ribadire che la sua gestione è sempre stata condivisa con le associazioni di categoria e continuerà ad esserlo. Ricordiamo che da oltre tre anni Fratelli d’Italia guida il Ministero del Turismo. In questo periodo si sono moltiplicate le promesse di una riforma della legge sul termalismo, un tema che Bagno aveva segnalato già nell’agosto 2024 all’allora ministro Garavaglia, in visita a Bagno, come urgente per il rilancio del setttore. Ma ad oggi non si è visto alcuni risultato concreto".