Turismo in chiaroscuro. San Mauro Mare ’regina’ della riviera. Bagno, che crollo

È caratterizzato da segni meno il bilancio turistico della provincia di Forlì-Cesena nei primi otto mesi dell’anno, in un quadro dove il turismo balneare in Emilia Romagna segna un meno 1,8 percento ed il termale un meno 5,8 percento, con gli stranieri che in molti casi hanno "salvato" la stagione degli operatori turistici, mentre le famiglie italiane sono in netto calo, a causa soprattutto della diminuita disponibilità di spesa.

Nei trenta comuni della provincia, dal 1° gennaio al 31 agosto, complessivamente si sono registrati 969.001 arrivi, con una sostanziale tenuta (meno 0,7 per cento), rispetto alla scorsa estate, per un totale di 4.676.372 pernottamenti, con una flessione del 3 percento. A Cesenatico gli arrivi sono stati 540.257, gli stessi dello scorso anno, e le presenze 2.983.118, con un calo del 3,8 percento; questa permanenza ridotta spiega almeno in parte i vuoti nei giorni feriali visti nelle spiagge ed i pienoni nei fine settimana.

Gatteo a Mare conta 105.014 arrivi (meno 2,2 percento), e 601.606 presenze, quindi una flessione del 4 per cento rispetto all’estate scorsa, che è il risultato peggiore, seppure parziale, dei quattro comuni costieri della provincia. San Mauro Mare segna invece 38.757 arrivi (più 1,3 percento), e 233.605 presenze, con un incremento dell’1,4 per cento; questa piccola spiaggia è l’unica ad avere segni più nella provincia e, rispetto alla stagione passata, ha fatto registrare la performance migliore.

Savignano Mare ha avuto invece 22.004 arrivi (meno 3,6 percento), e 177.976 presenze, con un calo del 2,6 percento. Sulle colline la località termale di Bagno di Romagna ha registrato 62.240 arrivi, con un meno 14,2 percento, e le presenze hanno percentuali più o meno consequenziali, con 143.184 pernottamenti pari a meno 13,5 percento; è una brutta botta.

Bertinoro con 8.898 arrivi ha un meno 8,5 percento, mentre le presenze sono state 32.191, cioè il 7,5 percento in meno. Il territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha registrato 10.285 arrivi (meno 10,8 sullo scorso anno), per 36.267 presenze (meno 12,8 percento).

Le città capoluogo di provincia hanno numeri differenti e c’è da tener conto che molto dipende dall’andamento delle fiere, dai flussi relativi al turismo delle donne e degli uomini d’affari che si spostano per lavoro, da Università e scuole. Cesena fa segnare nei primi otto mesi dell’anno 56.363 arrivi, con una flessione del 2,5 percento sulla passata stagione, e 124.507 presenze, con un più 5,7 percento rispetto allo scorso anno. E’ un dato importante, perché significa che è aumentata la permanenza, che in media sale a 2,2 giorni, a favore delle strutture ricettive del cesenate.

Forlì ha registrato 72.538 arrivi, segnando un più 9,1 per cento sulla passata stagione, mentre le presenze nel forlivese sono state 191.380, con un incremento dello 0,8 percento rispetto allo scorso anno. Guardando nel complesso i dati della provincia di Forlì-Cesena, i dati sono significativi ed i turisti stranieri sono aumentati dell’1,4 per cento, mentre gli italiani sono calati del 4 percento.

Ora sarà interessante vedere l’andamento dei flussi nel settore alberghiero (hotel e residence), e nell’extra alberghiero, quindi villaggi, campeggi, case per ferie e colonie, alla luce del fatto che il turismo en plein air è in crescita, mentre altrettanto non si può dire dell’alberghiero tradizionale.

Giacomo Mascellani