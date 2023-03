Turismo in città, approvato il progetto Dmo

di Giacomo Mascellani

La Destination management organization (Dmo), a Cesenatico diventa una realtà. Il consiglio comunale mercoledì sera ha infatti approvato il progetto, il cui compito è promuovere Cesenatico e la sua immagine a livello nazionale ed internazionale, valorizzarne gli eventi esistenti e favorirne altri, generando così nuova attrazione. La proposta della Giunta è stata approvata con 11 voti favorevoli della maggioranza di centro sinistra e 5 voti contrari della minoranza di centro destra. La Cabina di regia della Dmo, che di fatto sostituisce la Consulta del turismo, sarà composta da 14 rappresentanti, di cui 2 nominati dal Comune - che sono l’assessore al turismo Gaia Morara che assume il ruolo di presidente ed il sindaco Matteo Gozzoli -, mentre le sei associazioni di categoria Adac Federalberghi, Cooperativa stabilimenti balneari, Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato, nominano ciascuna 2 rappresentanti, di cui uno è il presidente. Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, quando e se ritenuto utile per il raggiungimento delle finalità, il direttore e il presidente di Apt Servizi ed il direttore e il presidente di Visit Romagna, o altri esperti di settore.

L’attività della Cabina di regia sarà supportata dal personale dell’Ufficio turismo e sarà convocata almeno una volta ogni tre mesi. In sostanza la città si organizza per le linee strategiche, per programmare e sviluppare il turismo, focalizzandosi in particolar modo sull’attività di promozione e valorizzazione del brand, attraverso uno strumento pubblico e privato, finalizzato a dar vita ad un modello fondato sulla collaborazione, in cui il Comune e gli operatori economici definiscono assieme i piani di azione.

Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea l’importanza del lavoro: "L’approvazione di questo regolamento è il frutto di un lavoro portato avanti dal nostro ufficio turismo e tenuto insieme dall’assessora Morara che ha coinvolto le associazioni di categoria del territorio. Siamo certi che questo nuovo strumento possa rivelarsi utile per rendere Cesenatico una destinazione ancora più appetibile dopo i grandi successi di questi anni".

L’assessora Morara crede nel progetto: "Questo è un primo e importante passo per rendere la destinazione di Cesenatico ancora più forte sui vari mercati, ed è la continuazione di un lavoro che portiamo avanti da tempo. Siamo felici, ma siamo anche consapevoli che sia l’inizio di un percorso. Il prossimo passo sarà quello di creare un partner per la commercializzazione di Cesenatico e, proseguendo nel lavoro, in futuro aggregheremo anche gli investimenti dei privati".