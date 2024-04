Turismo in riviera. Piano marketing per dare la svolta

Per la prima volta il Comune di Cesenatico ha presentato la bozza del Piano marketing triennale alle associazioni di categoria, che assieme alla stessa Amministrazione comunale hanno formato la Dmo, la Destination management organization, ossia la gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione. Ora i presidenti e i direttori delle associazioni, effettuano l’analisi del piano, attraverso il quale il pubblico e i privati vogliono promuovere la città e incrementare l’afflusso turistico, che in questo spicchio di Adriatico porta ogni anno oltre tre milioni e mezzo di presenze.

L’Amministrazione ha richiesto osservazioni e suggerimenti ai privati, in vista della chiusura del piano e anche di una presentazione pubblica alla cittadinanza. Il lavoro è stato eseguito dalla FTourism di Josep Ejarque, considerato uno dei grandi nomi del turismo internazionale, in sinergia con l’assessorato al turismo. Nelle circa 400 pagine del documento, c’è una maggiore spinta per puntare all’estero e alla destagionalizzazione.

"Siamo al lavoro per dare una svolta alle politiche di sviluppo turistico e di promozione della nostra destinazione – commenta il sindaco Matteo Gozzoli –. Lo stiamo facendo insieme alle associazioni di categoria, consapevoli che per il futuro è fondamentale la sinergia tra pubblico e privato. Avevamo tra le linee di mandato l’obiettivo di voltare pagina e approvare per la prima volta un piano strategico triennale, che ci darà la possibilità di crescere come destinazione, cercando di sfruttare i nostri punti di forza e di lavorare su nuovi prodotti turistici".

L’assessore al turismo Gaia Morara segue molto da vicino il Piano di marketing triennale, che a Cesenatico rappresenta una novità assoluta: "Il documento che abbiamo illustrato è il frutto di mesi di lavoro, tra i componenti della Dmo, il consulente e gli operatori privati di tutti i settori turistici, quindi il ricettivo, il balneare, il commerciale e l’artigianale, che sono stati coinvolti dall’inizio, in un percorso di condivisone del le linee strategiche e operative per la promozione della destinazione Cesenatico. Ci siamo avvalsi della consulenza di Ejarque, una delle figure più autorevoli in questo campo e la sintesi prodotta è una grande panoramica su quello che dovremo mettere in atto nei prossimi tre anni".

"Sono convinta che la Dmo abbia apprezzato questo lavoro e adesso ne aspettiamo le osservazioni, prima di presentare tutto in un incontro pubblico aperto a operatori e cittadinanza – conclude –. Per la prima volta abbiamo scelto una programmazione triennale, e siamo felici di questo passo storico".

Giacomo Mascellani