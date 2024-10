Turismo, in tre milioni hanno scelto la riviera

Cesenatico è la seconda località della regione per pernottamenti. Dopo Rimini, la capitale del turismo balneare, Cesenatico ha le migliori performance, con 3 milioni, 31mila e 334 presenze registrate dal 1° gennaio al 31 agosto 2024, di cui il 17 percento sono di turisti stranieri. Lo ha comunicato la regione Emilia-Romagna attraverso le statistiche ufficiali, che segnano un incremento dello 0,6 percento rispetto al 2019, la stagione prima del Covid. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Gaia Morara sono molto soddisfatti: "Superare i 3 milioni di pernottamenti nei primi otto mesi dell’anno è una grande notizia, che consolida il nostro essere stabilmente al secondo posto, solo dietro a una realtà come Rimini. Questi risultati sono il frutto della sinergia tra settore pubblico e privato, che lavorano ogni giorno per rendere eccellente l’accoglienza di Cesenatico a tutti i turisti. Allargando la lente si nota un calo dei turisti italiani mentre aumenta la quota straniera insieme all’occupazione delle strutture extra alberghiere. Tutti questi dati devono farci riflettere in vista della nuova programmazione della Dmo. Siamo in crescita rispetto al 2019 e aver messo la testa avanti seppur di poco non è affatto scontato, basta vedere i dati delle altre località turistiche. Cesenatico ormai è forte nel periodo estivo e attira anche negli altri mesi dell’anno". Archiviata la stagione balneare, la città si prepara al primo grande evento dell’autunno che è la Festa del Pesce in calendario dal 31 ottobre al 3 novembre, ed al Presepe della Marineria dal 1° dicembre al 12 gennaio, oltre a molti eventi sportivi, ricreativi e culturali. Nel frattempo, sulla polemica relativa all’obbligo per i balneari di mantenere il servizio di salvataggio se vogliono rimanere aperti in bassa stagione, il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, replica così a Gozzoli che ha accusato il Governo: "Il sindaco di Cesenatico arriva ultimo e dimostra di non leggere o di non comprendere circolari e documenti, ma anche le notizie stampa, ribaltando sul ministro Matteo Salvini responsabilità inesistenti. Gli amministratori piddini fanno la guerra contro l’avversario anche da ruoli istituzionali, anziché trovare soluzioni per i propri concittadini. Le Capitanerie di porto hanno diffuso un’integrazione all’ordinanza di sicurezza balneare 2024 sulla base del dispaccio del comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che su temi come quello del salvataggio di vite umane, applica norme di carattere generale che esulano dal piano politico. Il ministro in questa vicenda non solo non c’entra nulla, ma il tirarlo in ballo a sproposito, per puro pregiudizio ideologico, la dice lunga sul livello di scadimento del Pd". Giacomo Mascellani