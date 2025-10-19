Turismo, incontro dei maggiori tour operator

I maggiori tour operator italiani si sono dati appuntamento a Cesenatico. In occasione del TTG Travel Experience, nel salone del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico si è tenuta la quarta edizione di ’Italian Hospitality DMC’, l’appuntamento promosso da Arcadia Tour Operator insieme ad Aves by Datagest, che si conferma uno degli eventi più attesi del settore incoming in Italia. Oltre 130 professionisti del turismo provenienti da tutta la penisola, hanno preso parte alla serata. Tra questi i tour operator, DMC (Destination Management Company), agenzie di viaggio, enti turistici, imprenditori e giornalisti di settore. È un’occasione per rafforzare relazioni, attivare sinergie e discutere delle prospettive del turismo internazionale verso l’Italia.

L’iniziativa dell’agenzia Arcadia che ha sede in viale Roma a Cesenatico, è diventata un evento di networking al servizio del turismo italiano, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra gli attori chiave dell’incoming. ’Italian Hospitality DMC’ è un momento di confronto, in cui la qualità dell’offerta italiana viene raccontata, condivisa e rilanciata. Tra i presenti c’erano importanti realtà del settore come Carrani Tour, Norma Vacanze, Cassata Travel, Tour of Sicily, Mamberto, Trentino Holidays, MySunSea, Intertravel, Eurospin Viaggi, Museo Ducati, Mirabilandia, Museo Lamborghini, Italy Travel Marketing, Fiavet Emilia-Romagna, oltre a molti partner e operatori, ospiti istituzionali e media specializzati.

Daniela Battaglioni, direttrice di ItaliaAbsolutely e TravelQuotidiano, e Claudio Dell’Accio, presidente di Assidema (Associazione italiana destination manager), nei loro interventi hanno messo in luce la centralità del lavoro di squadra e della coesione tra professionisti e istituzioni, fondamentali per affrontare le sfide future del settore.

L’accento è stato posto sulla necessità di puntare su standard qualitativi alti, professionalità e una visione innovativa dell’offerta turistica. Arcadia Tour Operator è tra i principali operatori dell’incoming in Italia, vanta una rete capillare di oltre 4.500 strutture contrattualizzate e collabora con più di 250 tour operator in oltre 50 nazioni. Il suo modello di business si fonda su relazioni solide, operazioni charter mirate, pacchetti tailor-made e una piattaforma distributiva tecnologicamente avanzata. "Questo appuntamento – ha commentato Matteo Mambelli, ceo di Arcadia –, rappresenta la volontà concreta di costruire un sistema di collaborazione duraturo tra i protagonisti del turismo italiano, del resto è fuori dai contesti fieristici tradizionali che spesso nascono le idee migliori". Nella cornice del Grand Hotel Da Vinci gli operatori hanno condiviso esperienze, visioni e strategie, consolidando il valore dell’ospitalità italiana in un mercato sempre più competitivo e globale.

Giacomo Mascellani