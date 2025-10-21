Turismo, interviene Confesercenti: "Così si disorientano gli operatori"

Sui temi e problemi del turismo a Bagno di Romagna, la località climatica d’Alto Savio, che offre, altresì, l’unico centro termale del comprensorio cesenate, interviene, questa volta, la locale Confesercenti con una nota a firma del suo presidente, Pasquale Ambrogetti (nella foto), che, con la sua famiglia, è anche storico operatore della ristorazione nel paese appenninico cesenate.

"Il turismo è un settore trainante per l’economia di Bagno di Romagna – afferma Ambrogetti – e come per tutti i settori a forte contatto con i clienti è decisivo un approccio orientato a mettere a proprio agio gli avventori. I problemi vanno affrontati e le discussioni fanno bene, soprattutto se proiettate a migliorare lo stato delle cose. Le polemiche di questi giorni sui dati delle presenze turistiche, però, hanno disorientato e amareggiato gli operatori".

"Chiediamo alle istituzioni – prosegue Ambrogetti – di dare vita a un tavolo di confronto, aperto alle associazioni e alle parti politiche tutte. In quel contesto vanno affrontati i problemi, mettendo sempre davanti il bene della comunità. Ci sono molti progetti in cantiere, fra cui quello degli hub urbani riconosciuti dalla Regione per i centri di San Piero e di Bagno, la proposta per il parco termale valore aggiunto alle molteplici eccellenze del territorio, oltre al progetto europeo ’Gusti’, teso a valorizzazione l’enogastronomia del nostro territorio".

"Discutiamo dei problemi per fare passi avanti – dice a conclusione Ambrogetti –, evitando polemiche strumentali, perché l’immagine che diamo all’esterno è frutto di un lavoro lungo e difficile, che dobbiamo evitare di disperdere".

gi. mo.