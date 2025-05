"Turismo last minute. Il meteo decide l’estate"

Cena di gala della cooperativa bagnini di Gatteo Mare all’hotel Antonella. Una sorta di biglietto di ingresso nella stagione estiva, prima del via al grande lavoro, in spiaggia, negli alberghi e nelle varie attività. La serata è stata condotta dall’animatore Mattia Casadei e da Fulvio Bertolini alla presenza di tante autorità civili e militari fra i quali i sindaci di Gatteo Roberto Pari e di Cesenatico Matteo Gozzoli, l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni, Luca Bartolini, Moreno il Biondo, l’ammiraglio Andrea Agostinelli, l’armatore Giovanni Visentini e don Mirco Bianchi parroco di Villamarina e Gatteo Mare. La cooperativa è nata nel 1978, conta 30 soci titolari degli stabilimenti balneari di Gatteo Mare. Massimo Bondi dal 1991 è presidente della cooperativa bagnini di Gatteo Mare e dal 2018 anche presidente dell’associazione turismo di Gatteo Mare.

Una cena che si ripete da diciassette anni. "Finalmente – ha detto lo stesso Bondi –. Stasera siamo 160 a tavola. E’ un rito augurale e di buon auspicio per una bella estate. Una tradizione che si ripete ogni anno. E, visti i buoni risultati, soprattutto di collaborazione fra noi operatori, amministratori e forze di polizia di terra e di mare, consideriamo questa serata come il battesimo della nuova estate". Quando aprirete ufficialmente tutti gli stabilimenti balneari? "Tutto è già pronto e stiamo aspettando i turisti. L’apertura ufficiale dipende dalla stagione climatica. Il servizio di salvataggio partirà il 17 maggio per finire la terza domenica di settembre. La vigilanza ci sarà dal 24 maggio a metà settembre. L’importante è che arrivino sole e caldo". Il risultato delle varie fiere nazionali ed estere cui avete partecipato? "Si è riscontrato un notevole interesse che ci fa ben sperare perché la gente ha sempre voglia del mare e della vacanza. E questo alla pari fra italiani e stranieri. Si è accorciata forse la richiesta del numero dei giorni da fare in vacanza, ma la voglia di mare è tanta".

Prenotazioni in confronto agli altri anni? "Oggi è cambiato tutto. Sono calati quelli che prenotano un anno per l’altro o in primavera. E’ un turismo last minute, ma sono sicuro che se l’estate sarà calda e con tanto sole, le spiagge si riempiranno come e più degli anni passati. C’è un gran fermento in tutti gli operatori desiderosi di partire". I prezzi? "Sono rimasti invariati e questo non è poco con tutti gli aumenti che abbiamo ogni giorno in tutti i settori". Sempre spettacoli nelle piazze tutte le sere? "Sì. Un grazie all’amministrazione comunale di Gatteo che continua a contribuire a ogni manifestazione e ad abbellire la nostra località turistica a cominciare dalla sistemazione di diverse vie e l’Arena Lido Rubicone dove vengono effettuate le feste più importanti. Tutti operiamo per rendere il nostro paese sempre più appetibile".

Ermanno Pasolini