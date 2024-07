Turismo, maggio da incorniciare. Cesenatico ha fatto il pieno di atleti

Sono buoni i risultati dell’andamento turistico nei primi cinque mesi dell’anno, maggio incluso. Lo rende noto la regione Emilia-Romagna tramite il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini. Non sono ancora disponibili i dettagli per località, tuttavia da gennaio a maggio cresce il turismo sia per quanto riguarda gli arrivi, con un più 7,5 per cento rispetto allo scorso anno e più 2,1 per cento sul 2019, sia per le presenze che registrano un più 9,3 sul 2023 e un più 8 per cento sul 2019. In riviera nello specifico a maggio c’è un più 50,5 per cento degli arrivi rispetto allo scorso anno ed un più 41,8 sulle presenze.

Questo dato era atteso parlando della costa di Forlì-Cesena, in quanto la più importante località balneare, Cesenatico, nei fine settimana di maggio ha fatto il pieno di turisti ospitando decine di migliaia di atleti per eventi sportivi di profilo nazionale ed internazionale. Dal 3 al 5 maggio all’Arena Beach di piazza Costa si sono svolte le Aibvc Club Series Finals, con le migliori squadre del campionato di società di beach volley; sabato 11 e domenica 12 maggio c’è stata la prima edizione del Triathlon Challenge Cesenatico, il 19 maggio la 53esima edizione della granfondo Nove Colli, ed infine l’ultima domenica di maggio, il 26, si è disputa la Spartan Race, la corsa ad ostacoli più famosa ed importante al mondo, diventata un appuntamento fisso anche a Cesenatico. A questi eventi patrocinati dal Comune, se ne aggiungono tanti altri, fra cui tornei di calcio, di volley e di basket, organizzati da realtà private del territorio. Ribadiamo, ancora non vi sono dati statistici specifici, ma la sensazione positiva è confermata. Stessa cosa vale anche per gli stranieri, che sulla costa emiliano romagnola fanno registrare a maggio un più 27,1 per cento negli arrivi ed un più 38,4 nelle presenze. Ebbene, parlando con gli albergatori del centro, ma anche delle zone di Valverde e Villamarina, si era avuta la sensazione di un incremento di turisti d’oltralpe, soprattutto provenienti da nazioni di lingua tedesca e dalla Francia.

Giacomo Mascellani