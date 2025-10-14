"Turismo, nessun disastro. C’è piuttosto una crescita"

"Ancora una volta Fratelli d’Italia sceglie la strada della polemica pretestuosa, piegando i numeri a fini politici e infangando il lavoro di una intera comunità". Esordisce così, in una nota dell’amministrazione comunale, a firma del sindaco Enrico Spighi e dell’assessore al Turismo Mattia Lusini, in risposta alle critiche sull’andamento delle presenze turistiche 2025.

"Parlare di disastro turistico sulla base di un dato parziale e provvisorio, quello di un meno 13,50% riferito ai soli mesi da gennaio ad agosto, è un esercizio di pura strumentalità. Chi conosce davvero il settore sa che i flussi turistici vanno letti nel loro insieme e non estrapolando cifre fuori contesto. Basta guardare alla serie storica annuale per capire come Bagno di Romagna, sotto le amministrazioni Visione Comune (dal 2014, ndr), abbia vissuto una crescita costante, dalle 234.973 presenze del 2016, alle 248.210 del 2017, dalle 255.467 nel 2019, fino alle 241.905 del 2024, un livello pressochè identico al periodo pre-pandemia, mentre molte località termali italiane hanno perso fino al 35% delle presenze".

"Una crescita frutto di programmazione, investimenti e serietà – sottolineano, tra l’altro, Spighi e Lusini –. Dal 2019 al 2024 sono stati investiti oltre 1,6 milioni di euro in promozione, prodotto e decoro urbano. E’ importante, inoltre, ricordare che questi numeri positivi resistono nonostante la chiusura temporanea del Gran Hotel Terme Ròseo di piazza Ricasoli, la cui prossima riapertura, resa possibile grazie alla lungimiranza e alla determinazione dei nostri imprenditori, rappresenta un segnale di fiducia e rilancio".