Turismo, opposizione all’attacco: "Che ne è del Parco termale?"

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato i dati relativi alla domanda turistica nel 2024. "Il primo dato che risalta per Bagno di Romagna è la differenza negativa di presenze nel 2024 rispetto al 2019 quando avevamo avuto 255.467 presenze. L’anno scorso sono state 241.905 con un saldo negativo di oltre 13.500 presenze, che rappresenta una perdita di giro d’affari stimabile in oltre 1.200.000 euro malgrado la spesa di oltre un milione derivante dalla tassa di soggiorno". Esordisce così una nota del gruppo di opposizione consiliare di centrodestra Andare Oltre (capogruppo Olinto Bergamaschi), che poi prosegue: "Il sindaco Enrico Spighi e l’assessore al Turismo, Mattia Lusini, si dichiarano soddisfatti del leggero recupero rispetto al 2023. Quello fu l’anno dell’alluvione, un anno davvero pessimo, oltre che per la tragedia, per il comparto turistico della Romagna. Contrariamente a quanto dichiarato, qualche tempo fa, dal sindaco Spighi, noi di Andare Oltre non siamo per niente contenti di questo calo turistico, perchè teniamo, non meno della giunta, al benessere della nostra comunità. Suggeriamo fortemente all’Amministrazione, piuttosto che continuare a spendere soldi pubblici in fontanelle e piste arcobaleno, di concentrarsi su quelle azioni che veramente potrebbero fare del bene al nostro territorio (e su qualcuna di queste, come la Legge termale potremmo essere disposti a collaborare), quali ad esempio il Parco Termale. In programma è sparito dai radar". "Poi per Terme Santa Agnese in anni come questi – afferma Andare Oltre – non ha più senso tenere chiusa la struttura nei primi mesi dell’anno. Chiediamo che il Comune, in qualità di azionista di maggioranza, si attivi per interrompere questa ormai obsoleta usanza. L’apertura della struttura, infatti, oltre a sostenere i numeri del turismo darebbe respiro al sofferente tessuto commerciale e sarebbe un segnale e un servizio positivo per i turisti".