Turismo, Polidori attacca ancora: "Quei numeri non mentono"

Prosegue il ping pong sui dati del movimento turistico a Bagno di Romagna. Dopo l’intervento di Cesare Polidori (foto), coordinatore di FdI per la Valle del Savio, con cui criticava i dati turistici dei primi 9 mesi del 2023 nel territorio comunale e denunciava mancanza di programmazione, e dopo la replica del sindaco Marco Baccini e dell’assessore al Turismo Francesco Ricci, con la quale i due amministratori comunali respingevano le critiche di FdI, arriva ora la controreplica Polidori. In essa l’esponente di FdI ribadisce: "I numeri sono numeri e non mentono. C’è chi ha il segno più, come Castel San Pietro, e chi ha il segno meno, come Bagno: il turismo, quello vero, non si fa con le luminarie natalizie, ma con un progetto a lungo termine basato su una visione d’insieme. E per di più l’amministrazione strumentalizza le Pro Loco. Se gli eventi di ottobre scorso, e non solo, sono andati bene è solo grazie ai volontari. E sarà ancora grazie a loro e alla loro abnegazione se si riuscirà a fare qualcosa di buono sotto Natale, visto che ad oggi nulla è stato fatto dal Comune. Visti i risultati e il segno meno questi sono soldi spesi bene o male? Non basta spenderli, vanno spesi bene".

gi.mo.