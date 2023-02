Turismo, presenze a livelli pre-pandemia

Bilancio positivo per il turismo a Cesena nel 2022 con 174.068 presenze (oltre 440 mila nell’intera Vallata), a fronte delle 136.776 del 2021, delle 88.958 del 2020 e delle 147.812 del 2019. Si torna dunque a livelli pre-pandemia. Importante crescita anche per le strutture ricettive di Cesena che passano dalle 90 del 2019 alle 103 dello scorso anno.

"Si tratta di numeri che ci soddisfano – commenta l’assessore allo sviluppo economico Luca Ferrini – per due ragioni principali: da un lato questa flessione in positivo ci dà modo di pensare con fiducia a una piena ripresa del settore turistico dopo due anni di sospensione delle attività con conseguenze dure per i nostri operatori e per le strutture ricettive della città. Dall’altro, il trend del 2022 è il risultato di un lavoro strutturato che, nonostante il difficile momento storico che viviamo, garantisce numeri positivi a dimostrazione di un impegno collettivo". Sono pari a 261.209,31 euro le entrate legate all’imposta di soggiorno nel 2022 nel Comune di Cesena, in crescita.