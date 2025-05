"Turismo, qualità e ambiente sono vincenti"

Le bandiere blu continuano a sventolare in tutte le spiagge del comprensorio cesenate e la bella notizia è che questo obiettivo rappresenta più un punto di partenza che di arrivo, in quanto i Comuni intendono investire in questa direzione, consapevoli del fatto che il riconoscimento viene dato non soltanto per la qualità delle acque, ma anche e soprattutto per i servizi dedicati a turisti e residenti, all’insegna della sostenibilità e del miglioramento dell’ambiente. La vicesindaca Lorena Fantozzi di Cesenatico interviene così: "Le nostre spiagge ottengono questo importantissimo vessillo per la 34esima volta, che sventolerà a Zadina, Ponente, Cesenatico Centro Levante, Valverde e Villamarina. Cesenatico ottiene questo premio come se fosse una cosa naturale, una bella abitudine che però è il frutto del lavoro dell’Amministrazione, dei tecnici comunali, degli operatori privati e di ogni singolo lavoratore stagionale. La nostra Bandiera Blu è uno sprone e un punto di partenza per lavorare sempre di più su accoglienza, sostenibilità, qualità dell’acqua e ambiente, non dimenticando che Cesenatico è diventata grande anche grazie al turismo".

Roberto Pari, primo cittadino di Gatteo, è orgoglioso del riconoscimento: "Come Amministrazione negli ultimi anni abbiamo investito sul miglioramento della proposta turistica. Per il prossimo biennio abbiamo in programma importanti interventi di riqualificazione del waterfront di Gatteo Mare, in una logica di rinaturalizzazione, che andranno ad aggiungersi a quanto già fatto in materia di raccolta differenziata e servizi. Tanti investimenti saranno dedicati al miglioramento della qualità ambientale, come il parco golenale, il nuovo parcheggio scambiatore e lo sdoppiamento del sistema fognario ad opera di Hera, fondamentale per la qualità delle acque. Tutto ciò è possibile grazie alle sinergie con le categorie economiche ed i cittadini".

Per San Mauro alla consegna della Bandiera Blu, hanno partecipato il sindaco Moris Guidi e la vicesindaca Stefania Presti. "E’ la prima bandiera blu ottenuta dalla nuova Amministrazione _ dice Guidi _, e ne vado particolarmente fiero. Un anno fa, appena eletto, nel consegnare la bandiera ai bagnini di San Mauro Mare, mi ero preso l’impegno di mettere in atto tutte le iniziative necessarie per ottenere questo importante riconoscimento, che negli anni è diventato un simbolo di qualità dell’offerta turistica. Lee iniziative per l’ambiente, i servizi e la sicurezza delle spiagge di San Mauro Mare, ancora una volta hanno fatto la differenza, insieme al meticoloso lavoro degli uffici comunali, perché raggiungere questo prestigioso riconoscimento non è per nulla scontato".

Giacomo Mascellani